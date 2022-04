(VIDEO) Cel puțin unsprezece persoane au fost electrocutate într-o procesiune religioasă

Accidentul a avut loc în noaptea de martți spre miercuri, când carul templului aatins un fir sub tensiune cu transmisie ridicată în districtul Thanjavur - India, conform declarațiilor date de poliție.

Printre morți au fost și doi copii. Oficialii au spus că bilanțul ar putea crește, deoarece unii dintre răniți sunt critici. A fost întocmit dosar, iar poliția a deschis o anchetă.

Oficialul serviciilor de pompieri și salvare Bhanupriya a declarat pentru BBC că un generator care alimenta carul a rămas blocat pe o curbă a drumului. În timpul reglajului, partea superioară a carului a intrat în contact cu firul de înaltă tensiune.

#WATCH | At least 10 people died after a temple car (of chariot festival) came in contact with a live wire in the Thanjavur district in Tamil Nadu pic.twitter.com/F4EdBYb1gV

Martorii oculari au spus că bilanțul victimelor ar fi putut fi mult mai mare dacă nu ar fi fost o băltoacă de apă pe drum. În jur de 50 de religioși care însoțeau carul în procesiune s-au îndepărtat cu câteva secunde mai devreme pentru a o evita iar acest lucru le-a salvat viața.

Înalți oficiali de poliție au declarat canalului de știri NDTV că linia de înaltă tensiune de-a lungul traseului procesiunii este în mod normal oprită. Dar de data aceasta, alimentarea nu a fost întreruptă pentru că s-a considerat că acel car de procesiune nu era suficient de înalt pentru a atinge liniile electrice.

„Dar se pare că decorațiunile i-au crescut înălțimea și a intrat în contact cu firul sub tensiune”, a raportat NDTV, citând un înalt oficial al poliție.

Tamil Nadu | At least 10 people died after a temple car (of chariot festival) came in contact with a live wire in the Thanjavur district. More details are awaited. pic.twitter.com/clhjADE6J3