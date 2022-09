Cel mai mare scandal în care a fost implicat Arșinel: Ce să zic? Că rinichii mei mai funcționau doar 7%? În cel mai scurt timp puteam să fac insuficiență renală și să vă dau interviu pe lumea cealaltă

La acel moment, au pornit atacurile la adresa actorului în sensul în care unii considerau că a stat prea puțin pe lista de așteptare pentru găsirea unui rinichi. Întrebat despre acest subiect, Alexandru Arșinel a explicat, la DC News, în 2018, cum au stat lucrurile.

"O colegă de meserie care mă simpatizează mi-a spus: de ce nu ai ieșit să spui la TV că ești bolnav? Nu este în firea mea să fac așa ceva. Ce să fac? Să vin și să plâng că am avut cinci operații de coloană? Că la 26 de ani am avut prima colică renală și am avut o groază de colici? Că rinichii mei mai funcționau doar 7%? În cel mai scurt timp puteam să fac insuficiență renală și să vă dau interviu pe lumea cealaltă.

Dar nu am crezut că am sau nu am dreptul la asta. Pentru această operație trebuie să aștepți. Am avut noroc că mi-au găsit mai repede un rinichi compatibil la care am dat probă șapte persoane, iar eu am ieșit cu probele cele mai bune. Am aproape 80 de ani și funcționează bine cu ajutorul lui Dumnezeu și al profesorului Lucan și echipei sale. Au găsit un motiv pentru ca iarăși să scrie. Îl mai aduc, din când în când, în actualitate. Am început să mă obișnuiesc”, a spus Alexandru Arșinel, la DC News, în 2018.

Răspunsul integral este la minutul 17:

Într-un interviu exclusiv DC News, Alexandru Arșinel a fost întrebat care a fost știrea care l-a durut cel mai tare.

„Care a fost cea mai mare minciună pe care ați citit-o despre dumneavoastră în presă? O știre care v-a afectat și nu era adevărată”, a fost întrebat marele actor.

Alexandru Arșinel s-a referit la știrile în care, uneori, era dat că a murit.

„Ăștia care au spus că am murit nu știau cât de al dr*cului sunt și că nu voi comite fapta asta încă”, spunea, râzând, Alexandru Arșinel, în 2018.

Alexandru Arșinel a fost întrebat la interviurile DC News ce ar vrea să se știe despre el peste ani și ani.

Răspunsul său a fost acesta: "Că eram din Dolhasca și că am fost un om cu bune și cu rele".

„În această seară, marele actor Alexandru Arșinel s-a stins din viață în urma unei lungi suferințe. Domnul Alexandru Arșinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022, în Spitalul Universitar de Urgență București, și de o săptămână se afla în secția de Terapie Intensivă. Conducerea Spitalului Universitar de Urgență București transmite condoleanțe familiei îndurerate”, a transmis conducerea Spitalului Universitar de Urgență București.

Alexandru Arşinel s-a născut în localitatea Dolhasca, judeţul Suceava. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în 1962, avându-i colegi de promoţie pe Constantin Diplan, Camelia Zorlescu, Ion Andrei, Harry Baranga şi Harry Zomenov. A fost repartizat împreună cu majoritatea colegilor săi la Teatrul de Stat din Târgu Mureş, unde a înfiinţat secţia română a acestui teatru. Aici l-a interpretat pe Kuklin în spectacolul Oceanul de Al. Steiu, în regia lui Cristina Munteanu, a fost Maiorul în Jocul de-a vacanţa de Mihail Sebastian, în regia lui Mihai Paxino, Fabian în A 12-a noapte de William Shakespeare, în regia lui Eugen Mercus şi Titta Nane în piesa Gâlcevile din Chioggia de Carlo Goldoni, în regia semnată de Mihai Reicu. La Teatrul Naţional din Bucureşti a putut fi văzut interpretând rolul lui Prisâpkim în spectacolul Ploşniţa de V. Maiacovski. Vezi continuarea aici.

