Cel mai mare rubin licitat vreodată a fost vândut cu un preț record. Imagini spectaculoase cu piatra prețioasă

Piatra a intrat sub ciocan la New York în iunie, la mai puțin de un an după ce firma canadiană Fura Gems a descoperit-o la una dintre minele companiei din Mozambic, scrie CNN.

Înainte de vânzare, Sotheby’s a descris bijuteria ca fiind „extrem de rară” și „cel mai valoros și important” rubin care a apărut vreodată pe piață. A fost numită Estrela de Fura - sau Steaua Furei în limba oficială a Mozambicului, portugheza.

Meet Estrela de Fura, the largest ruby ever placed on auction. pic.twitter.com/IIFXs0dxs4 — USA TODAY (@USATODAY) June 8, 2023

Deși vânzările record de pietre prețioase sunt dominate de diamante – cele colorate, în special – rubinele sunt, de asemenea, considerate printre cele mai rare și mai valoroase pietre prețioase din lume. Recordul precedent de licitație pentru un rubin a fost stabilit de Sunrise Ruby, o piatră de 25,59 carate găsită în Myanmar, care a fost vândută cu 30,3 milioane de dolari la Geneva, Elveția, în 2015.

Estrela de Fura a fost tăiată dintr-o piatră brută care a făcut titluri de ziare când a fost dezgropată de mineri în iulie anul trecut. Cântărind inițial 101 de carate, aproape de două ori mai mult decât în forma sa actuală, a fost cel mai mare rubin de calitate prețioasă descoperit vreodată.

Piatra uriașă a fost tăiată într-o formă simetrică mai mică și lustruită, procese care îndepărtează impuritățile și sporesc culoarea și strălucirea unei pietre prețioase înainte de a fi pusă pe piață. Potrivit Sotheby’s, un raport de la Institutul Elvețian de Gemmologie a spus că acest lucru a „rezultat în nuanțe vii de roșu, din cauza reflexiilor interne multiple”.

Într-o declarație, fondatorul și CEO-ul Fura Gems, Dev Shetty, a spus că pietrele de asemenea dimensiuni și calitate sunt „aproape nemaiauzite”.

„Din analiza și studiul aprofundat al pietrei – prin procesul de tăiere și lustruire – am lucrat cu cea mai mare grijă și respect pentru rubin, recunoscându-i importanța și statura”, a adăugat el.

Deși rubinele au fost descoperite pentru prima dată în Mozambic cu câteva decenii în urmă, acolo a apărut o industrie semnificativă abia după 2009, când a fost găsit un depozit uriaș de pietre în apropierea orașului nordic Montepuez. Mozambic este acum una dintre cele mai productive țări din lume pentru piața rubinelor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News