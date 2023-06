Prima cursă care a aterizat joi dimineaţă pe Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav a fost un avion Tarom. Aeronava a fost pilotată de Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu. Pe această cale, primul cosmonaut român a primit titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Braşov.

„Sunt născut la Brașov, crescut la Brașov, educat la Brașov și sunt mândru de acest lucru. Am plecat de aici și, dorindu-mi să zbor, începând cu Aeroclubul de aici, de la Ghimbav, lucrând o perioadă aici la construcția de avioane, planoare, am ajuns cel mai sus posibil - în spațiul cosmic”, a spus Dumitru Prunariu.

Care este cel mai mare regret al cosmonautului



„Mă bucur că sunt primul cosmonaut român, dar regret că sunt singurul cosmonaut român, după atâția ani. De asemenea, legat de acest aeroport, pot să vă spun că zilele trecute am găsit niște documente, fiind în 1990. Ministrul adjunct al Transporturilor și șeful Departamentului Aviației Civile au semnat, exact în ziua în care, coincidentă, se împlineau 9 ani de la zborul meu cosmic, o adresă venită de la Brașov cu solicitarea de a dezvolta aici un aeroport.

Atunci a pornit primul studiu, dar ca toate lucrurile în România există numeroase urcușuri și coborâșuri. Iată, după anul 2000, s-a reluat acest proiect foarte important pentru județ. Mă bucur că acum, 15 iunie 2023, este finalizat și în prezența dumneavoastră îl inaugurăm”, a mai precizat Dumitru Prunariu.

Dumitru-Dorin Simion Prunariu s-a născut la 27 septembrie 1952, la Braşov. La vârsta de 28 de ani, a devenit primul şi singurul cosmonaut român, după ce a zburat la bordul Soiuz 40 până la complexul orbital Saliut 6 într-o misiune cosmică ce a durat aproximativ 8 zile.

Adrian Veștea, noul ministru al Dezvoltării, prezent la inaugurarea noului aeroport de la Brașov, a oferit mai multe informații legate de cursele care vor fi operate aici.

„Pentru Brașov, aeroportul înseamnă un vis împlinit. Brașovenii așteaptă de mai mult de 30 de ani realizarea unui astfel de obiectiv. Mă bucură faptul că am avut perseverența și am reușit să îl ducem la bun sfârșit. De altfel, Brașovul merită un astfel de obiectiv și am toată convingerea că va fi unul dintre aeroporturile rentabile ale României. Brașovul este pe locul 5 ca și contribuție la PIB-ul național, are 3,5% din PIB.

De asemenea, este cea mai importantă destinație turistică a României, iar din punct de vedere a infrastructurii de tip autostradă, Brașovul a fost vitregit. La Brașov nu ai posibilitatea să ajungi pe o infrastructură de tip autostradă, nici din București, nici din Vestul țării, nici din Moldova. Dar această nouă poartă de intrare în județul nostru va oferi o variantă alternativă pentru dezvoltarea economică și, în același timp, pentru dezvoltarea turistică a județului nostru”, a spus Adrian Veștea.

