Cea mai puternică armă a științei poartă semnătura României. Laserul de la Măgurele, noul titan al luminii cu ajutorul Japoniei

Fostul ambasador al României la Tokyo, Excelența Sa Ovidiu Dranga, a declarat, în cadrul unui interviu acordat DC News, că parteneriatul strategic dintre cele două țări „a început să producă rezultate concrete, pe multiple paliere”.

Forumul Inovării și Forumul Energiei, repere ale colaborării bilaterale



Un exemplu notabil îl reprezintă Forumul Inovării, ajuns deja la a treia ediție, eveniment organizat recent la Iași. Totodată, Forumul Energiei, derulat la Tokyo, a reunit anul acesta oficiali guvernamentali, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri din ambele state.

„Eu cred că această relație a evoluat foarte bine și am câteva argumente. În primul rând, proiectele lansate cu prilejul semnării acestui parteneriat strategic funcționează foarte bine. Este vorba despre Forumul Inovării, care a ajuns la a treia ediție. Am participat și eu acum câteva zile la Iași. De asemenea, Forumul Energiei a ajuns la a doua ediție tot anul acesta, dar la Tokyo. Și vreau să vă spun că reacțiile participanților au arătat cât de bine evoluează această relație cu Japonia, pe mai multe paliere, nu doar pe cel economic, ci și pe cel politic.

Au avut loc consultări la nivel de secretar de stat, iar dialogul politic continuă. Se pregătește, din câte am înțeles, semnarea unui acord în domeniul apărării și securității, precum și înțelegeri punctuale în alte domenii”, a zis Excelența Sa Ovidiu Dranga.

Investiție strategică japoneză la Măgurele: Okamoto Optics construiește o facilitate unică în Europa

Ovidiu Dranga ne-a vorbit despre proiectul de pe platforma de la Măgurele privind producția de lentile de mare putere pentru laserul de la ELI.

„Foarte important este, de asemenea, faptul că în curând încep lucrările la prima facilitate de producție pentru lentile de mare putere, pe platforma Măgurele, la cel mai puternic laser din lume. Este vorba despre compania Okamoto Optics, care va realiza în România lentile de mare putere. Vom fi astfel a patra țară din lume pe teritoriul căreia se produc astfel de lentile de către compania japoneză.

Este o investiție foarte importantă, pentru că ne plasează mai bine, dacă vreți, pe harta tehnologică a lumii, într-un domeniu de mare perspectivă. Laserele de mare putere, după cum știm cu toții, au și aplicabilitate militară”, a zis ambasadorul.

„Sunt lentile pentru laserul de mare putere de la Măgurele, care, după cum vă spuneam, este cel mai puternic din lume. Primele fascicule au fost lansate, dacă nu mă înșel, în 2023.

Îmi amintesc că am avut onoarea să transmit acest mesaj presei din România, și cred că și dumneavoastră ați preluat această știre. Suntem, deci, într-o fază de operaționalizare a acestui laser, cu contribuția și implicarea partenerilor japonezi.

Să nu uităm că directorul științific al acestui proiect a fost un distins profesor japonez de la Universitatea din Osaka, care, la rândul ei, are o activitate de cercetare în domeniul laserelor.

Prin urmare, colaborăm foarte bine pe mai multe planuri. Și dați-mi voie să spun că participarea României la Expo Osaka 2025 a încununat o serie de eforturi care vizează promovarea țării noastre în Japonia – din mai multe perspective: culturală, economică și chiar politică”, a zis Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, la DC News.

Amintim că la 6 martie 2023, la sediul Ambasadei României, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere (MoU) între ELI-NP Măgurele, compania japoneză Okamoto Optics și Institutul de Inginerie a Laserelor din cadrul Universității Osaka. Memorandumul vizează construirea unui centru dedicat opticii de mare putere, pe platforma ELI-NP.