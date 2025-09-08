Data publicării:

Cea mai numeroasă familie de români din Italia a întâmpinat un nou membru: „E greu, dar dragostea e și mai mare”

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @onlyyouqj
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @onlyyouqj

Cătălina și Samuel, un cuplu de origine română stabilit în provincia Verona din Italia, au devenit părinți pentru a unsprezecea oară.

Într-o lume în care multe familii se opresc la unul sau doi copii, Cătălina și Samuel au ales să scrie o poveste diferită, plină de energie, râsete și emoții. În casa lor din Zimella, provincia Verona, joaca și gălăgia nu se opresc niciodată. De un deceniu încoace, viața lor e o aventură continuă, iar acum, au adus pe lume pe Timoteo, cel de-al unsprezecelea copil.

În doar 13 ani, Cătălina și Samuel au trecut de la prima lor experiență ca părinți, în 2012, la o familie impresionantă: șase băieți și cinci fete. Marți, la spitalul Mater Salutis din Legnago, s-a născut Timoteo, cel mai mic membru al familiei și al șaselea fiu.

„Fiecare naștere este unică, fiecare copil aduce o nouă bucurie. Este multă muncă, dar dragostea este și mai mare”, au declarat părinții emoționați, presei italiene.

Dr. Paola Pomini, directoarea Unității de Obstetrică și Ginecologie din Legnago, a subliniat caracterul special al acestui moment: „Este întotdeauna emoționant să fii martor la o naștere, dar în acest caz a fost și mai special, deoarece vorbim despre o mamă cu o forță și o dedicație extraordinare”.


O excepție în contextul natalității scăzute

La câteva zile după naștere, familia s-a întors acasă cu micuțul Timoteo. Tatăl, Samuel, a recunoscut că nu exclude posibilitatea ca familia să mai crească:

„Nu excludem posibilitatea de a ne mări familia. Acum avem un microbuz cu 9 locuri și o mașină normală cu 5 locuri, dar îmi iau permisul de conducere D1, astfel încât să pot conduce microbuze cu până la 17 locuri. Să spunem că privim viitorul cu liniște sufletească”, a spus el zâmbind.

În ciuda provocărilor, părinții se declară fericiți: „Pentru noi, este minunat să avem o familie numeroasă. Desigur, nu este întotdeauna ușor să ne descurcăm, dar suntem fericiți așa. Casa noastră este mereu plină de copii, unii dintre ei împărțind camera cu alții. Cel mai mare are 13 ani, iar cel mai mic are doar câteva zile”.

„Ca părinți, ne angajăm să îi educăm în cel mai bun mod posibil, încercând să punem bazele unei vieți bazate pe umilință și moderație”, a adăugat Samuel.

Familia, de origine română, are permis de ședere permanent în Italia și intenționează să solicite cetățenia.

Autoritatea Locală de Sănătate 9 din Verona a comentat acest caz, subliniind că familia este „un exemplu care contrazice tendința de scădere a natalității care caracterizează Italia de ani de zile. Povești ca aceasta readuc în atenție valoarea părinției”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Xi Jinping pune presiune pe țările BRICS. Ce le cere președintele Chinei
08 sep 2025, 18:50
Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul
08 sep 2025, 18:39
Estonia a convocat un diplomat rus după ce un elicopter a încălcat spațiul aerian estonian
08 sep 2025, 18:38
African, amuzat de întrebarea primită de la o bătrânică într-un sat din România
08 sep 2025, 19:13
Încă o iarnă în beznă? Ucrainenii, îndemnaţi să fie pregătiţi pentru întreruperi de curent din cauza atacurilor ruseşti
08 sep 2025, 18:25
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța
08 sep 2025, 18:01
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Un bărbat de 47 de ani, prins în plasa SRI. Acesta e acuzat că a vândut secrete de stat
08 sep 2025, 17:53
Cea mai numeroasă familie de români din Italia a întâmpinat un nou membru: „E greu, dar dragostea e și mai mare”
08 sep 2025, 18:06
Apelul lui Marine Le Pen în procesul deturnării de fonduri europene, programat cu un an înaintea prezidențialelor
08 sep 2025, 17:36
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
08 sep 2025, 17:00
Parlamentul francez decide soarta premierului Bayrou. Votul de încredere care poate zdruncina Franța /video
08 sep 2025, 17:07
Corneliu Ștefan, la Pucioasa cu prilejul inaugurării Grădiniței Prichindel - FOTO
08 sep 2025, 16:38
Karol Nawrocki, manifest împotriva înstrăinării pământurilor poloneze. Președintele suveranist a fost ovaționat / video
08 sep 2025, 16:42
Radio România Actualități, lider în mediul urban și în București
08 sep 2025, 16:26
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a III-a
08 sep 2025, 16:27
Premieră în învățământul din România. Informația a fost eclipsată de protestul profesorilor
08 sep 2025, 16:16
Comisia Europeană va propune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ce va include acesta
08 sep 2025, 16:08
Protestele profesorilor: Mariana Badea arată care sunt, de fapt, adevăratele provocări din educație / video
08 sep 2025, 17:30
Frații William și Harry, prezenți la comemorarea Reginei Elisabeta, la trei ani de la decesul acesteia
08 sep 2025, 15:52
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
„Ultimatumul” Regelui Charles pentru Prințul Harry
08 sep 2025, 15:51
Putin cere Dumei de Stat să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii 
08 sep 2025, 15:08
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
08 sep 2025, 15:17
Cine este „șoferul fantomă” care le-a dat bătăi de cap polițiștilor din Cehia: 6 ani s-au chinuit să-l prindă
08 sep 2025, 15:31
UNATC extinde perioada de înscrieri. Masterat în Stand-up Comedy, printre noile programe din 2025
08 sep 2025, 14:08
Cum a reușit un șofer din Iași să evite o amendă pentru depășirea vitezei legale pentru că în fața lui era o altă mașină
08 sep 2025, 14:30
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
08 sep 2025, 14:17
Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni planificate de Trump și UE
08 sep 2025, 14:13
Rectorul SNSPA, semnal de alarmă: Protestele nu trebuie să îi lovească pe copii
08 sep 2025, 13:48
Crește bilanțul morților în urma atacului armat din Ierusalim, dintr-o stație de autobuz - UPDATE
08 sep 2025, 13:11
Ce joc face Nicușor Dan prin ușa deschisă pentru profesori la Palatul Cotroceni. Bogdan Chirieac a răbufnit după o afirmație a președintelui: Ce ești?
08 sep 2025, 13:39
Între protest și sărbătoare, începutul de an școlar rămâne o zi a speranței. Profesorii din Iași care au înțeles asta
08 sep 2025, 12:27
Trei copii, găsiți după ce au trăit aproape 4 ani în sălbăticie
08 sep 2025, 12:08
De ce pică, în această seară, cu adevărat, Guvernul lui Macron? Laura Chiriac descrie starea din Franța: O mare teamă că-n 10 septembrie se instalează haosul
08 sep 2025, 13:05
Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale, invitată la DC Edu, în prima zi de școală
08 sep 2025, 11:19
Psihoterapeutul Cosmin Bara, invitat la Născuți în diaspora / VIDEO
08 sep 2025, 11:10
GALERIE FOTO/ Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. Podul Basarab, blocat
08 sep 2025, 11:00
”Impactul va fi unul și mai mare”. Avertismentul prof. Pânișoară după prima zi de școală: Mi-e teamă de altceva - și la asta nu s-a gândit nimeni
08 sep 2025, 12:18
De la fermă la farfurie: românii din Vaslui care schimbă avicultura din România
08 sep 2025, 10:34
Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron
08 sep 2025, 10:17
Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii
08 sep 2025, 10:15
Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, cu prilejul deschiderii anului școlar 2025-2026
08 sep 2025, 09:24
Eveniment caritabil organizat de Cristina Herea. Zeci de copii nevoiași beneficiază de ghiozdane și rechizite la începerea școlii
08 sep 2025, 09:19
BANCUL ZILEI: Prima zi de școală
08 sep 2025, 08:59
Bărbatul care a urcat pe podul de la Agigea în semn de protest, la a patra încercare de acest fel - UPDATE
08 sep 2025, 09:04
Eveniment tragic în București. Biciclist mort după un accident în Capitală
08 sep 2025, 08:50
Cea mai frumoasă urare de Sfânta Maria - 8 septembrie. Minune pentru cei care nu pot avea copii
08 sep 2025, 09:08
Accident mortal în această dimineață. Trafic blocat între DN19E, Sânlazar şi Chiraleu, deviat pe un drum județean
08 sep 2025, 08:24
Numărul lupilor din România, în creştere. "Un sfert din populaţia din Europa". În comunism, s-a încercat exterminarea lor
07 sep 2025, 23:17
Legătura dintre demență și aerul pe care îl respirăm. Descoperiri alarmante despre sănătatea creierului
07 sep 2025, 23:52
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
08 sep 2025, 08:53
Cele mai noi știri
acum 2 minute
SRI, operațiune combinată cu parteneri NATO. Chirieac explică mizele acțiunii care a dus la prinderea unui fost oficial acuzat de trădare
acum 3 minute
Horoscop 9 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 4 minute
Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert
acum 26 de minute
Franța înregistrează a doua cea mai mare performanță istorică în vânzarea de arme
acum 27 de minute
Cum să scapi de petele de ciment de pe geamuri fără să le zgârii
acum 49 de minute
African, amuzat de întrebarea primită de la o bătrânică într-un sat din România
acum 1 ora 13 minute
Xi Jinping pune presiune pe țările BRICS. Ce le cere președintele Chinei
acum 1 ora 23 minute
Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul
Cele mai citite știri
acum 5 ore 46 minute
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 7 Septembrie 2025
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
acum 11 ore 9 minute
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 7 Septembrie 2025
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
acum 7 ore 14 minute
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel