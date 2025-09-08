Cea mai numeroasă familie de români din Italia a întâmpinat un nou membru: „E greu, dar dragostea e și mai mare”

Cătălina și Samuel, un cuplu de origine română stabilit în provincia Verona din Italia, au devenit părinți pentru a unsprezecea oară.

Într-o lume în care multe familii se opresc la unul sau doi copii, Cătălina și Samuel au ales să scrie o poveste diferită, plină de energie, râsete și emoții. În casa lor din Zimella, provincia Verona, joaca și gălăgia nu se opresc niciodată. De un deceniu încoace, viața lor e o aventură continuă, iar acum, au adus pe lume pe Timoteo, cel de-al unsprezecelea copil.

În doar 13 ani, Cătălina și Samuel au trecut de la prima lor experiență ca părinți, în 2012, la o familie impresionantă: șase băieți și cinci fete. Marți, la spitalul Mater Salutis din Legnago, s-a născut Timoteo, cel mai mic membru al familiei și al șaselea fiu.

„Fiecare naștere este unică, fiecare copil aduce o nouă bucurie. Este multă muncă, dar dragostea este și mai mare”, au declarat părinții emoționați, presei italiene.

Dr. Paola Pomini, directoarea Unității de Obstetrică și Ginecologie din Legnago, a subliniat caracterul special al acestui moment: „Este întotdeauna emoționant să fii martor la o naștere, dar în acest caz a fost și mai special, deoarece vorbim despre o mamă cu o forță și o dedicație extraordinare”.



O excepție în contextul natalității scăzute

La câteva zile după naștere, familia s-a întors acasă cu micuțul Timoteo. Tatăl, Samuel, a recunoscut că nu exclude posibilitatea ca familia să mai crească:

„Nu excludem posibilitatea de a ne mări familia. Acum avem un microbuz cu 9 locuri și o mașină normală cu 5 locuri, dar îmi iau permisul de conducere D1, astfel încât să pot conduce microbuze cu până la 17 locuri. Să spunem că privim viitorul cu liniște sufletească”, a spus el zâmbind.

În ciuda provocărilor, părinții se declară fericiți: „Pentru noi, este minunat să avem o familie numeroasă. Desigur, nu este întotdeauna ușor să ne descurcăm, dar suntem fericiți așa. Casa noastră este mereu plină de copii, unii dintre ei împărțind camera cu alții. Cel mai mare are 13 ani, iar cel mai mic are doar câteva zile”.

„Ca părinți, ne angajăm să îi educăm în cel mai bun mod posibil, încercând să punem bazele unei vieți bazate pe umilință și moderație”, a adăugat Samuel.

Familia, de origine română, are permis de ședere permanent în Italia și intenționează să solicite cetățenia.

Autoritatea Locală de Sănătate 9 din Verona a comentat acest caz, subliniind că familia este „un exemplu care contrazice tendința de scădere a natalității care caracterizează Italia de ani de zile. Povești ca aceasta readuc în atenție valoarea părinției”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News