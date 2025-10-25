€ 5.0835
Data actualizării: 17:24 25 Oct 2025 | Data publicării: 17:14 25 Oct 2025

Cea mai mică inimă artificială, creată în România. Nicușor Dan: Avem nevoie de astfel de cercetători și studenți
Autor: Mihai Ciobanu

nicusor dan Foto: Facebook Nicusor Dan
 

Preşedintele Nicuşor Dan se declară impresionat de o realizare remarcabilă a unui grup de cercetători și studenți ieșeni.

"Cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, cu aplicație atât pentru adulți, cât și pentru copii, este un proiect dezvoltat de un grup de cercetători și studenți ieșeni cu care am discutat ieri. Am fost impresionat de acest proiect cu potențial uriaş. Prototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice pe model animal", transmite preşedintele Nicuşor Dan printr-o postare pe Facebook. 


"Dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima țară din Europa de Est capabilă să dezvolte și să valideze o tehnologie proprie de circulație mecanică asistată complet implantabilă.

Oportunitatea pe care o oferă aceste proiecte sunt soluțiile noi pentru pacienții cu insuficiență cardiacă avansată care se află pe listele de așteptare pentru transplant, dar și formarea unei noi generații de specialiști în inginerie biomedicală care pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată.

Am transmis echipei MAVIS Artificial Heart admirația și sprijinul meu deplin. Avem mare nevoie de studenți, cercetători și mentori ca ei", subliniază preşedintele Nicuşor Dan.

nicusor dan
medicina
