Redacția noastră a vorbit cu două studente plecate în Franța, la Universitatea Sciences Po Bordeaux, prin intermediul programului Erasmus+. În ciuda problemelor cu banii, din cauza creșterii prețurilor, acestea au avut numai cuvinte de laudă la adresa sistemului universitar francez.

„Nu am resimțit vreo dificultate în a mă adapta, întrucât facultatea este foarte deschisă către studenții internaționali. Poate părea bizar pentru unii, dar la științe politice, prin programul Erasmus, îți poți alege cursuri din orice an universitar, ciclu licența/ master, cu condiția să fie mai mult pe regim introductiv - de exemplu, „Introducere în Drept Internațional”.

Este puțin complicat la început, întrucât cursurile sunt predate la un grad de dificultate mai ridicat decât în România, dar nu sunt imposibil de parcurs și am avut mereu impresia că ma simt mult mai stimulată, inclusiv la cursurile de master unde eram înconjurată de studenți care au absolvit deja primul ciclu universitar. Totodată, profesorii sunt mereu deschiși și dispuși sa îi ajute pe studenții veniți in schimbul de experiența, ceea ce oferă un plus și un confort.

Acest fapt poate se datorează și faptului ca la Sciences Po, în al doilea an de licența, studenții francezi sunt obligați să facă și ei un Erasmus într-o universitate partenera în afara Franței. De asemenea, facultatea este construită inteligent, cu o biblioteca care pune la dispoziție o varietate de cărți, xerox, calculatoare, sunt aduse săptămânal ziare, există o cantină cu diverse alimente, precum sandvișuri, salate, brioșe, vending machines; toaletele sunt îngrijite și dotate și cu absorbante gratuite, avem locuri de repaus cu fotolii și canapele și așa mai departe.

Drept vorbind, exista un cliché privind deschiderea studenților francezi către cei străini, dar consider că fiind la Sciences Po, unde studiem relațiile internaționale și cum sa ne forjam mentalitatea într-un mod cât mai integralist, am fost ferită de orice absență a unei incluziuni”, ne-a povestit studenta Carmen Prodan.

„Nu mi-a fost prea greu sa ma adaptez la noua universitate. Pentru mine a fost mai ciudat faptul că eram într-o altă țară decât la altă universitate. Mi s-a părut că lucrurile au mers foarte bine de la început si mă bucuram să fiu acolo și să trec prin experiența aceasta.

Am fost unul dintre studenții care au prins primii doi ani de licență numai online, așa că mersul la facultate a fost "a breath of fresh air". Și da, Sciences Po Bordeaux ajută studenții străini; au o asociație studențească care se ocupă doar de studenții internaționali și organizează ieșiri și excursii, cât și responsabili academici care, în mare, te ajută pe partea administrativă”, a spus și studenta Ana Platon, în completarea colegei.

Tinerii plecați cu bursele Erasmus, afectați de inflație. Studentă: Au fost perioade în care mă simțeam prost să le cer bani alor mei

Pandemia, urmată de celelalte crize stârnite de invadarea Ucrainei, au pus bețe în roate studenților care pleacă la studii cu burse Erasmus sau la schimburi de experiență, prin programele Corpului European de Solidaritate.

Studenții români care își doresc să meargă la master în străinătate sau să se mute într-o altă țară după finalizarea studiilor optează, adesea, pentru programul Erasmus+, prin intermediul căruia pot fi repartizați la o altă universitate din Europa, pentru a studia același domeniu. Vestea cea mai bună pentru ei este că vor fi și remunerați pentru toate acestea.

Dar, în urma crizelor din ultimii ani, inflația le dă bătăi de cap atât studenților români care merg în alte țări, cât și celor străini care aleg să vină în România timp de un semestru.

Adesea, studenții români aleg să plece la universitățile din Occident, parte din Zona Euro, unde inflația a trecut la peste 10%, la finalul anului trecut. În ciuda prețurilor ridicate la alimente și transport, tinerii sunt nevoiți să se descurce precum înainte de criză.

