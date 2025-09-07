Data actualizării: | Data publicării:

Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele patru moțiuni de cenzură de duminică

Autor: Dan Carp | Categorie: Politica

România a intrat într-una dintre cele mai tensionate perioade politice și economice din ultimii ani. Duminică, guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a trecut cu bine de patru moțiuni de cenzură consecutive, depuse de opoziția de extremă-dreapta împotriva pachetelor de austeritate trimise în parlament. Conform Reuters, executivul s-a salvat datorită majorității confortabile de aproape 70% pe care o deține în legislativ, dar lupta abia începe.

Guvernul a lansat cinci pachete legislative cu impact bugetar de peste 10,6 miliarde lei (aproximativ 2,45 miliarde dolari), care includ creșteri de taxe, reduceri de cheltuieli și reforme structurale în administrația publică. Obiectivul declarat este reducerea deficitului bugetar, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, pentru a evita o retrogradare a ratingului de țară și a asigura accesul la miliarde de euro din fondurile de redresare ale Bruxelles-ului. Potrivit Financial Times, România se confruntă cu o presiune fiscală enormă, deficitul depășind 9% din PIB în 2024, ceea ce o face vulnerabilă în fața piețelor financiare.

Premierul Ilie Bolojan a spus, în fața parlamentarilor, că „obiectivele sunt simple: scăderea deficitului, atragerea fondurilor europene și investiții publice consistente, pe fundamente morale”. Declarația, citată de Reuters, nu a fost suficientă pentru a tempera criticile. Potrivit Politico Europe, chiar și în interiorul coaliției există reticențe, unele partide avertizând că austeritatea excesivă poate eroda sprijinul popular și chiar destabiliza guvernul.

Opoziția de extremă-dreapta, condusă de AUR, a reacționat vehement, acuzând guvernul că practică „terorism legislativ” prin accelerarea procedurilor parlamentare. Conform Associated Press, liderii opoziției susțin că voturile au fost „o farsă” și că executivul se teme de dezbaterea reală pe marginea măsurilor. În replică, coaliția a subliniat că fragmentarea reformelor în cinci pachete este o tactică necesară pentru a evita blocajele din Curtea Constituțională.

Agențiile de rating și situația României 

Cele mai controversate măsuri privesc creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați, deja contestată în instanță, și reducerea masivă a locurilor de muncă din administrația locală, aproximativ 13.000 de posturi urmând să dispară. Guvernul pregătește și un val de disponibilizări în ministere și agenții centrale, în a doua parte a anului. Conform Associated Press, magistrații au declanșat deja proteste, iar sindicatele din educație și sănătate amenință cu grevă generală.

În paralel, agențiile de rating monitorizează situația cu mare atenție. Potrivit Financial Times, Standard & Poor’s și Fitch au avertizat Bucureștiul că, în lipsa unui plan credibil și implementat integral, retrogradarea la „junk” este aproape inevitabilă. O astfel de decizie ar majora costurile de finanțare ale României și ar pune o presiune suplimentară pe moneda națională.

Politico notează că România riscă să intre într-un cerc vicios: pe de o parte trebuie să reducă urgent deficitul pentru a rămâne credibilă pe piețele internaționale, pe de altă parte măsurile dure pot alimenta proteste, greve și o criză politică internă. De altfel, chiar președintele Nicușor Dan, pro-european și sprijinitor al coaliției, a avertizat că austeritatea „trebuie aplicată cu prudență, pentru a nu distruge încrederea oamenilor în instituții”.

În concluzie, supraviețuirea guvernului în fața celor patru moțiuni reprezintă doar o victorie temporară. Conform Reuters și Associated Press, adevărata provocare începe acum: implementarea reformelor fără ca țara să fie aruncată într-o criză socială și politică. România se află într-un echilibru precar între nevoia de consolidare fiscală și riscul unei erodări rapide a stabilității interne.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele patru moțiuni de cenzură de duminică
07 sep 2025, 21:39
Guvernul Bolojan și testul moțiunilor. Motivele din spatele rămânerii PSD la guvernare
07 sep 2025, 16:55
A fost constituită comisia parlamentară "România fără violenţă domestică"
07 sep 2025, 16:01
Grindeanu, în Parlament: Nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Nu merge cu ultimatumuri în fața PSD
07 sep 2025, 13:58
Patru moțiuni de cenzură, la votul Parlamentului/ Au picat toate cele patru moţiuni
07 sep 2025, 08:20
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
06 sep 2025, 16:09
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Cine este Crinel Nicu Grosu, pentru care Ilie Bolojan a schimbat regulile. A fost numit șef al Corpului de Control
05 sep 2025, 23:46
Bolojan "nu este de neînlocuit" în ochii lui Grindeanu. Scenariul plecării, comentat de Chirieac
05 sep 2025, 21:39
George Simion, scrisoare deschisă: "Pentru judecători, dar nu numai..."
05 sep 2025, 19:42
Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă
05 sep 2025, 18:53
Simbol electoral pe gardurile școlilor, în Slatina. Scandal între prefect și primar: Aveți la dispoziție cinci zile lucrătoare să-l dați jos!
05 sep 2025, 20:04
Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova
05 sep 2025, 14:18
Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu a demisionat din REPER după anularea alegerilor
05 sep 2025, 14:07
Guvernul dă startul reorganizării Romsilva. Măsura este jalon în PNRR
05 sep 2025, 12:16
Daniel David anunță că școala începe luni: Părinții să-și ducă copiii la școală. Profesorii n-au cum să nu se ocupe de ei
04 sep 2025, 21:50
Nicușor Dan a recunoscut discuția de la Palatul Victoria. De ce a intervenit pentru magistrați. Faza ”căruciorul de supermarket”
04 sep 2025, 21:33
Nicușor Dan și-a evaluat cele 100 de zile în funcție. Ce notă și-a dat
04 sep 2025, 19:43
Nazare răspunde acuzațiilor: Nu sunt șantajabil. Nu am nimic de ascuns. MF deranjează teribil zonele de influență
04 sep 2025, 19:07
Eșec major al lui Țoiu în UE: România nu a obținut nici măcar un loc în SEAE. ”Ar fi trebuit să fim foarte apreciați, dar...”
04 sep 2025, 16:36
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
04 sep 2025, 22:14
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
04 sep 2025, 13:43
Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!
04 sep 2025, 15:18
Dezvăluire chiar din Parlamentul European: „Ajutor militar pentru Ucraina, în spatele ușilor închise de la Bruxelles”
04 sep 2025, 08:06
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
03 sep 2025, 22:41
”Eu mă simt prost câteodată”. Ciprian Ciucu, dezvăluire despre Ilie Bolojan: E absolut ridicol
03 sep 2025, 21:26
Lia Olguța Vasilescu anunță un blocaj administrativ: Nu va mai exista nicio direcție funcțională!
03 sep 2025, 22:24
AUR a depus moțiunile de cenzură/ Ședință în Parlament ACUM
03 sep 2025, 20:57
Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?
03 sep 2025, 21:48
"Și Trump are poze cu Putin"! Doi politicieni AUR cer demisia Oanei Țoiu: "Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă"!
03 sep 2025, 19:47
Nicușor Dan se amuză pe tema coaliției de guvernare. ”Până când?” întreabă președintele
03 sep 2025, 19:44
Excursie și lux pe bani publici. Director și 30 de angajați MIPE, la Nisa într-un „training” de 100.000 de euro - reacția ministrului Pîslaru
03 sep 2025, 20:06
Suma care s-ar economisi anual prin concedierile din administraţia publică, anunțată de Ilie Bolojan
03 sep 2025, 18:21
Reacția premierului Bolojan, după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin
03 sep 2025, 16:19
Nicușor Dan, reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au mers în Beijing
03 sep 2025, 13:42
Nicușor Dan: Coaliția asta funcționează bine
03 sep 2025, 13:49
Năstase și Dăncilă, în China. Fota: Trebuie să fim înțelepți, nu isterici
03 sep 2025, 13:31
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
03 sep 2025, 13:05
Scandal la ușa Dianei Șoșoacă. Mesajul Jandarmeriei
03 sep 2025, 12:27
Lasconi, către Nicușor Dan: Opriți-l pe Bolojan! Dacă nu veți face asta, sunteți o noptieră
03 sep 2025, 12:00
Țoiu, supărată pe Năstase și Dăncilă. Analist, mesaj pentru apostolii izolării Chinei după celebra poza cu foștii premieri
03 sep 2025, 11:38
MAE, reacție după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un
03 sep 2025, 10:57
Fermierii români, tratați ca cetățeni de mâna a doua de UE. Bruxelles refuză despăgubiri pentru dezastre naturale
02 sep 2025, 22:57
Guvernul a greșit complet tabelul tăierilor din primării. Bogdan Chirieac: E noaptea minții. Impozitele cu deficitul bugetar tot așa sunt calculate?
02 sep 2025, 22:24
Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni
02 sep 2025, 21:39
Testul pentru coaliție din Parlament. Bolojan: Vedeți că de multe ori pari singur
02 sep 2025, 20:55
Cine pleacă din primării și ”eroarea” de care s-a prins premierul Bolojan. Cum erau tăiate 25% din posturile de pe hârtie și noul scenariu de reducere
02 sep 2025, 19:35
Premierul, termen limită pentru primari
02 sep 2025, 17:23
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
02 sep 2025, 13:25
Bolojan: Propunerea de reducere a posturilor venită de la Dezvoltare, un fake. Ministerul aparține UDMR
02 sep 2025, 11:12
Bolojan, despre zvonurile demisiei. Când s-ar pune problema plecării din funcție
02 sep 2025, 11:06
Bolojan, detalii despre conflictul cu Nicușor Dan / video
02 sep 2025, 10:47
Cele mai noi știri
acum 21 de minute
Cum a întârziat Trump finala de la US Open, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner
acum 25 de minute
Cele mai tari imagini cu luna roşie. Cum s-a văzut eclipsa în Europa şi Asia
acum 54 de minute
Un poliţist în timpul liber a intervenit când a văzut o femeie ameninţată cu moartea într-un parc din Capitală
acum 1 ora 4 minute
Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele patru moțiuni de cenzură de duminică
acum 1 ora 31 minute
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria
acum 1 ora 41 minute
Guvernul britanic a găsit unde să ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi
acum 1 ora 53 minute
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg
acum 2 ore 2 minute
A murit Sorin Stanciu, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România
Cele mai citite știri
pe 6 Septembrie 2025
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
pe 6 Septembrie 2025
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
pe 6 Septembrie 2025
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
pe 6 Septembrie 2025
Lupul, mai util decât omul în pădure. Rol esenţial în limitarea pestei porcine
pe 6 Septembrie 2025
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel