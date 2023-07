Ce s-a întâmplat cu Dracula Park, mega-proiectul turistic al lui Agathon. ”Bineînțeles că l-a sabotat Băsescu”. Cum explică Bulai ”climatul” de suspiciune permanentă

Odată cu trecerea în nefiinţă a fostului ministru Agathon, s-au aprins şi discuţiile aplecate înspre proiectul Dracula Park, iniţiat în 2001 care-şi propunea să regenereze economia ţării şi să exploreze latura de turism cultural, o noutate la acea vreme.

Discuţia a plecat de la următoarea întrebare: cine este vinovat pentru faptul că Dracula Park nu s-a mai realizat?

Val Vâlcu: Era ideea unui parc tematic care să exploateze mitul Dracula, undeva lângă Sighişoara. Era şi turism cultural, era şi cetatea medievală... plus distracţie. Bineînţeles că l-a sabotat Traian Băsescu, Convenţia Democrată şi presa... pe vremea aia nu era "hashtag" dar nici mult nu mai avea. Şi Ion Iliescu a băgat strâmbe atunci!

Alfred Bulai: Eram la sfârşitul anilor '90. Încă nu ne vindeam ţara. Erau încă emoţii puternice vis-a-vis de istoria naţională. Cum să vorbim noi de Dracula? În general, lumea se enerva, zicea - Bă, vă bateţi joc de istorie... Vlad Ţepeş nu a fost Dracula, a fost Vlad Dracu', taică-su, da' asta-i altă poveste. În acest context, în România, există acest gen de suspiciune permanentă că e ceva în spate şi că cineva făcut nişte mişcări pe acolo pe sus. E din cauza retoricii publice după care a învăţat românul, după '90, să gândească evenimentele. Vezi tu, în anii '80 se ştia că se minte, trebuia să fii idiot să iei de bun ce vedeai la telejurnal. Era clar că se minţea, era o intenţie întotdeauna în spate. Regimul comunist, mai ales în anii '80, nu era transparent. Minţea. Suspiciunea asta hrănită după anii '90 e mult mai profundă! Se ascundeau lucruri, totul avea ceva în spate.

În acest climat, proiectul Dracula Park a fost, cumva, un proiect interesant. Dar, de fapt, România a rămas în urmă masiv în anii '90, din punctul meu de vedere, şi din cauza PDSR-ului dar şi din cauza Convenţiei, în egală măsură, pentru că, practic, am pierdut nişte oportunităţi. Atenţie, am pierdut oportunităţi dar, în acelaşi timp, a fost chisăliţă România! Adică nu s-a păstrat nimic, asta era în mintea oamenilor. S-a făcut chiar prăpăd! Deci, din punctul ăsta de vedere, proiectul era interesant. Au fost proiecte de genul ăsta şi în Polonia, Cehia unde le-au şi pus în practică. Acolo, însă, din fericire, ei au schimbat partidele şi s-au tot schimbat, nu ca la noi unde avem PSD-ul care e de-a pururi din anii '90, ca şi PNL-ul care nu a fost atât de des la guvernare dar tot de atunci este. Dar ce vreau să zic e că noi credem că totul are ceva în spate şi că totul are o definiţie politică. Orice! Ca şi în cazul azilelor. De ce ne vine greu să credem că sunt doar nişte borfaşi care au vrut să scoată bani? Punct."

Val Vâlcu a intervenit: Ia deschide tu, acum, o gogoşerie, nu zic un azil... să vezi cum vin ca uliii 20 de instituţii de control! Dar ştii care-i treaba cu Dracula Park? El a căzut după ce a venit Băsescu la putere. E drept că l-au atacat şi înainte. Care-i treaba stranie? Care-i paradoxul românesc, de fapt? Ăştia de dreapta au luat măsuri de stânga iar ăştia de stânga, PSD-ul, a tot luat măsuri de dreapta. Atunci, proiectul a fost atacat de liberali. Ion Iliescu, care ar fi putut măcar să se abţină, a zis - Dom'le, nu mă bag eu în de-astea. Erau deja acţionari... companii mari așa cum probabil e la alte parcuri tematice ca Disney. Bun, s-a dus şi proiectul respectiv, Italia a construit între timp două parcuri asemănătoare, şi în Freiburg, Germania s-a făcut un astfel de parc.

Alfred Bulai: Problema este că există o confuzie ideologică şi există momentul "decembrie '89" care a împărţit apele. De fapt, "ianuarie '89." Şi mai erau şi acuzaţiile din vremea respectivă către partidul care monopolizase puterea, FSN din care vor deriva cele două partide, cum că ar fi "partid neocomunist.

Citeşte şi A murit Dan Matei Agathon, fost ministru şi fondatorul Dracula Park. Doliu în politică

Emisiunea completă, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News