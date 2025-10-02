€ 5.0837
Data actualizării: 18:05 02 Oct 2025 | Data publicării: 15:17 02 Oct 2025

”În Terapia Intensivă de la acest spital se intră ca în gară”. Ministrul Rogobete dă Spitalul Sf. Maria din Iași pe mâna Parchetului
Autor: Alexandra Curtache

alexandru rogobete
 

Marți, 2 octombrie 2025, ora 15.30, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete susține o conferință de presă de maxim interes public la sediul Ministerului Sănătății din București (Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3).

UPDATE: Dezastrul găsit de ministrul Rogobete la Spitalul Sf. Maria din Iași. Nimeni nu știe cum a fost angajată șefa ATI

„Ministrul Sănătății va prezenta Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat, în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Ce s-a descoperit la spital? Cum a fost posibil ca, în plin focar de infecții în secția ATI pentru copii, să fie ignorate proceduri elementare de siguranță medicală?

Ministrul Rogobete face public raportul integral și explică pas cu pas unde au eșuat conducerea unității, epidemiologul spitalului și chiar Direcția de Sănătate Publică Iași.

VIDEO

Haos administrativ și sanitar la „Sfânta Maria” Iași

Investigațiile Corpului de Control au scos la iveală nereguli alarmante: lipsa respectării protocoalelor epidemiologice, raportări întârziate către DSP și măsuri luate prea târziu pentru limitarea răspândirii infecțiilor. Ministrul Rogobete a subliniat că, în primele 24 de ore de la identificarea cazului, spitalul ar fi trebuit să acționeze prompt și să preleveze teste microbiologice pe suprafețe. În realitate, reacția a venit mult prea târziu.

Rogobete a povestit, într-o intervenție anterioară la Antena 3 CNN, că în trei ore de discuții cu managerul interimar, șeful de secție, epidemiologul și directorul medical, niciunul nu a putut descrie clar ce măsuri au fost luate. „Nu s-a respectat niciun protocol specific pentru astfel de situații”, a spus ministrul.

DSP - reacție întârziată

Nu doar conducerea spitalului a fost prinsă pe picior greșit. Direcția de Sănătate Publică Iași a întârziat să trimită prima recomandare epidemiologică, aceasta sosind abia cu câteva ore înainte de vizita ministrului la Iași.

„Timp de aproape două săptămâni nu au făcut nimic. Este strigător la cer”, a declarat Alexandru Rogobete.

Controlul a descoperit probleme greu de acceptat într-o unitate sanitară modernizată cu fonduri europene:

  • asistente cu unghii false, contrar normelor igienico-sanitare,
  • lipsa chiuvetelor cu apă rece și caldă în saloanele ATI, deși legea impune puncte de spălare a mâinilor,
  • uși din lemn, imposibil de dezinfectat, în loc de suprafețe conforme.

În plus, testele microbiologice efectuate de spital au ieșit inexplicabil de „curate”, în timp ce verificările ulterioare ale Inspecției Sanitare de Stat au relevat rezultate pozitive. Ministrul ridică semne de întrebare privind modul de recoltare a probelor.

Nu ratați econferința susținută de ministrul Alexandru Rogobete. Veți afla direct de la sursă ce prevede raportul Corpului de Control, ce măsuri urmează să fie luate și ce riscă conducerea spitalului și instituțiile implicate.

