Ce relație au avut Benone Sinulescu și Irina Loghin. Cei doi nu și-au vorbit ani la rând

Irina Loghin a ținut foarte mult la regretatul Benone Sinulescu, colegul său de breaslă. Regretatul artist îi era foarte apropiat, motiv pentru care vestea morții acestuia a afectat-o cumplit.

“Regret plecarea dragului și bunului meu coleg, Benone Sinulescu, artistul special alături de care am pornit pe drumul cântecului, împărțind bucurii și tristeți! Cu Benone am adunat stadioane întregi, ne-am bucurat de succes și de dragostea publicului din toată țara! Avem melodii de referință împreuna și amintiri pe care nu ni le poate lua nimeni! Benone Sinulescu este un simbol al românilor și artistul pentru care și veșnicia se înclină! Plânge Siriul și țara întreagă! Rămas bun, dragul meu coleg!”, a scris Irina Loghin pe pagina personală de Facebook.

Benone Sinulescu: ”Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână așa”

De-a lungul timpului, mulți au crezut că relația dintre Benone Sinulescu și Irina Loghin este una de iubire. Cu mai mult timp înainte să plece la cele sfinte, Benone Sinulescu a explicat ce fel de dragoste l-a legat de fapt de Irina Loghin.

”Prima dragostea am întâlnit-o la 17, 18 ani, o chema Maria. Din primii bani i-am cumpărat o pălărie lui Gheorghe Zamfir, apoi a pierdut-o şi i-am cumpărat alta. Am cântat cu Maria Tănase şi am avut mari emoţii, pe Irina Loghin am întâlnit-o când eram deja vedetă. Ea şi cu Maria Ciobanu au dat concurs, eu nu am dat. Te referi cum au început duetele cu Irina Loghin sau te referi la… altceva? Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei. Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap. Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste”, a mărturisit regretatul artist, în cadrul unei emisiuni TV.

Cei doi au avut câțiva ani în care nu și-au mai vorbit și asta după ce artista s-a supărat pe criticile aduse de Benone Sinulescu. Se pare că regretatul artist i-ar fi spus că nu trebuia să accepte să cânte piese cu versuri ”deocheate”.

”Eu i-am făcut cunoștință cu soțul ei”

”A fost o poveste acum câțiva ani și m-am supărat foarte tare, nu mi s-a părut în ordine. M-am simțit dezamăgit pentru că eu am avut mereu grijă de Irina Loghin, căreia i-am fost alături de-a lungul anilor. Am cântat împreună în zeci de spectacole, am fost în zeci de turnee, am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință să o promovez.

Fetele astea care se îmbracă sumar și dau din fund pot cânta melodii cu astfel de versuri. La noi nu este permis. Nu am intenționat nici o secundă să o jignesc, este o mare interpretă de muzică populară, nu mi-aș permite. Eu i-am făcut cunoștință cu soțul ei, eu am considerat că ea merită promovată. Tocmai de aceea m-am simțit dezamăgit la vremea respectivă, pentru că i-am fost alături în fiecare moment important al vieții”, a declarat Benone Sinulescu, la vremea respectivă.

