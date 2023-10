Ce prețuri au jeleurile cu proseco și aur vândute în cofetăria Danei Nălbaru

Brandul se numește "Gold Prosecco Bears". Aceste jeleuri cu prosecco și aur comestibil de 24 de karate pot fi achiziționate la prețul de 49 de lei pentru o cutie de 85 de grame, conform site-ului oficial al afacerii. De asemenea, o cutie de 90 de grame de bomboane fine este disponibilă la prețul de 29 de lei, în timp ce varianta de 200 de grame costă 59 de lei.

„Pe mine mă cheamă Daniela Alina, așa că am numit prăjiturelele Daline, sunt făcute în laboratorul nostru. Cineva se mira că ‘aia de la Hi-Q face reclamă’ unor prăjiturele. Normal, doar sunt ale mele și mă mândresc cu ele, deoarece sunt foarte bune. Rezultatul este pe măsura muncii depuse timp de șase luni pentru definitivarea gustului și a texturii. După renunțarea la cariera muzicală am ales să mă ocup de educația copiilor noștri și sunt foarte mândră de felul în care ei s-au format. În ultimul an, însă, datorită faptului că ei au crescut și nu mai e necesar să le fiu alături în permanență m-am concentrat pe realizarea unor proiecte deosebite, în care am investit foarte mult suflet și pasiune”, a explicat Dana Nălbaru pe Instagram.

Cei care aleg să viziteze cofetăria Danei Nălbaru vor avea ocazia să descopere și o gamă variată de torturi care se deosebesc de cele găsite în comerț. Printre cele mai apreciate delicatese se numără faimosul tort Rubik, pe care vedeta l-a prezentat cu mândrie și pe platformele online. „Torturile se bucură deja de succes în rândul iubitorilor de dulciuri fine, acum a venit rândul să prezint consumatorilor de bomboane acest concept nou în România, de dulciuri pentru adulți, care a luat naștere în urma călătoriilor noastre prin lume”, spunea Dana Nălbaru la deschiderea afacerii, potrivit unui comunicat.

Din motive necunoscute încă, siteul cofetăriei Danei Nălbaru nu are activitate, comenzile fiind suspendate temporar.

