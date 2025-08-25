Data actualizării: | Data publicării:

Ce poți și ce nu poți transporta în UE sau din afara UE: Se ajunge până la amendă sau urmărire penală, pe lângă confiscarea bagajului

În ciuda liberei circulații a mărfurilor în cadrul UE, există anumite reguli privind transportul anumitor bunuri de consum dintr-o țară a UE în alta. Nerespectarea limitelor stabilite, care pot varia de la o țară la alta, poate duce la confiscarea bunurilor dumneavoastră, la o amendă sau chiar la urmărirea penală.

Călătorii în UE


Vestea bună este că, dacă călătoriți în UE, puteți transporta cu dumneavoastră orice fel de carne sau produse lactate, atâta timp cât acestea sunt destinate consumului personal. Același lucru este valabil și pentru florile tăiate, fructele sau legumele, atâta timp cât acestea au fost cultivate într-o țară a UE și nu prezintă dăunători sau boli. Aceste reguli se aplică și atunci când transportați carne, produse lactate sau vegetale în bagaj sau dacă le comandați online sau le primiți prin poștă, arată site-ul oficial al Comisiei Europene. 

Există, totuși, limite pentru laptele praf pentru bebeluși (mai puțin de 10 kg), alimentele pentru bebeluși, alimentele necesare din motive medicale și hrana specială pentru animale de companie.


În ceea ce privește alcoolul și tutunul, aveți dreptul să transportați astfel de produse, cu condiția ca acestea să fie pentru uz personal și nu pentru revânzare. Fiecare țară a UE își poate stabili propriile valori orientative pentru cantitățile pe care le puteți aduce. Cu toate acestea, aceste valori nu pot fi mai mici decât nivelurile orientative stabilite la nivelul UE: 800 de țigări, 1 kg de tutun, 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de vin fortificat, 90 de litri de vin și 110 litri de bere.

Nu există reguli la nivelul UE privind călătoriile cu numerar între țările UE. Cu toate acestea, ar trebui să verificați întotdeauna, înainte de a călători, la autoritățile vamale locale, dacă există reguli locale în țara de plecare, tranzit și sosire.

Dacă aveți o problemă cu bunuri defecte, conținut digital defect sau un serviciu digital defect achiziționat în orice țară a UE în timp ce vă aflați în străinătate, Centrul European al Consumatorilor din țara dumneavoastră vă poate ajuta. Pentru informații mai detaliate despre drepturile dumneavoastră în temeiul legislației naționale, verificați regulile specifice privind garanțiile legale și garanțiile comerciale pentru țara în care ați efectuat achiziția.

Călătoria în UE dintr-o țară din afara UE

Dacă călătoriți în UE dintr-o țară din afara UE, nu aveți voie să aduceți cu dumneavoastră produse din carne sau lactate. Puteți, totuși, să aduceți o cantitate limitată de fructe și legume, precum și ouă, produse din ouă și miere. Sunt permise și cantități restricționate de pește sau produse din pește. Majoritatea țărilor UE au reguli stricte privind transportul de animale sau plante pe cale de dispariție și, în unele cazuri, este posibil să aveți nevoie de un permis.

De asemenea, puteți aduce în UE anumite bunuri scutite de TVA și accize, dacă acestea nu sunt destinate revânzării și respectați limitele stabilite. De exemplu, puteți aduce 4 litri de vin liniștit și 16 litri de bere. În plus, puteți aduce 1 litru de băuturi spirtoase cu o concentrație de peste 22% vol. (cum ar fi vodcă sau gin) sau 1 litru de alcool nedenaturat (alcool etilic) cu o concentrație de 80% vol. sau 2 litri de vin fortificat (de exemplu, sherry sau porto) sau vin spumant. În ceea ce privește tutunul, trebuie să verificați limitele indicate de autoritățile vamale din țara UE în care călătoriți.

Pentru alte bunuri, inclusiv parfum, puteți transporta până la o valoare de 300 EUR per călător sau 430 EUR pentru călătorii pe calea aerului și maritimă. Unele țări ale UE aplică o limită inferioară de 150 EUR pentru călătorii sub 15 ani. Iar dacă vă deplasați cu mașina în UE, puteți transporta 10 litri (maxim) de combustibil într-un recipient portabil, pe lângă combustibilul conținut în rezervorul de combustibil.

Dacă intenționați să intrați sau să ieșiți din UE cu 10.000 EUR în numerar (sau echivalentul acestora în alte valute), trebuie să declarați această sumă autorităților vamale din țara UE în care intrați sau ieșiți, utilizând formularul de declarație UE pentru numerar. Dacă nu depuneți o declarație de numerar sau declarația de numerar este incorectă sau incompletă, veți fi supus unor sancțiuni.

