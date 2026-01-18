€ 5.0894
DCNews Politica Ce pensie are Traian Băsescu şi cât a câştigat la recalculare
Data actualizării: 15:55 18 Ian 2026 | Data publicării: 14:56 18 Ian 2026

Ce pensie are Traian Băsescu şi cât a câştigat la recalculare
Autor: Florin Răvdan

traian-basescu-vot-18-mai-prezidentiale-3_53989300 Sursa foto: Agerpres

Traian Băsescu, preşedintele României între 2004 şi 2014, a spus ce pensie are, dar şi cât a primit în plus după recalculare. 

 

Invitat la emisiunea "În faţa ta", de la Digi24, Traian Băsescu a spus că acum are o pensie de 11.000 lei, dar că aceasta nu este o pensie specială. 

"Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci. Între timp, au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor, cu recalcularea”, a spus Traian Băsescu.

Deşi spune că pensia sa nu i se pare mare, Traian Băsescu dă de înţeles că aceasta s-a mărit brusc. Cu toate astea, spune Traian Băsescu, nu i se pare normal ca un comandant de navă, care a fost şi primar general, ministru şi preşedinte, să iasă la pensie cu mai puţin de 3000 lei pe lună. 

"Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol, e că un salariat care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, președinte, după 44 de ani de serviciu, iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”, a mai spus fostul președinte.

Prin comparaţie, Klaus Iohannis, preşedinte al României între 2014 şi 2024, primeşte doar de pe urma faptului că a ocupat această funcţie o îndemnizaţie lunară de peste 11.000 lei, adică 75% din îndemnizaţia încasată cât a fost în funcţie. Pe lângă aceasta, Klaus Iohannis încasează şi pensie pe contributivitate, pentru că a fost profesor, dar şi pentru că a fost primar al municipiului Sibiu. Din aceste foste ocupaţii, Klaus Iohannis ar mai încasa aproximativ 8500 lei lunar. 

