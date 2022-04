Ce pensie are Elena Merișoreanu. Mulți români nici nu visează la această sumă

Artista a dezvăluit ce pensie primește de la stat atât ea, cât și soțul ei.

„Soțul meu are pensie mare, dar și eu am. Eu am 5000 de lei pensie, iar el aproape 20.000 de lei.”, a spus Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni TV, citate de WowBiz.

Elena Merișoreanu spune despre soțul său că l-ar alege din nou dacă ar fi să o ia de la capăt.

„Eu eram logodită cu cineva, când l-am cunoscut cu soțul meu. Dar am avut cumpene și am vrut să mă despart. M-am simțit înșelată, chiar cu colegele mele, cu una dintre ele am fost prietenă bună. Am invitat-o la cină.”

„Mă duc în bucătărie și iau un cuțitaș, i-am zis: ascultă, fă, eu te consideram prietena mea și tu erai cu bărbatul meu! S-a ridicat de pe scaun și mi-a zis: auzi, bine că am fost eu și nu a fost alta, că eu am avut grijă de el! Ne-am luat în brațe și ne-am pupat.”, a mai povestit artista.

Intervențiile estetice ale artistei

Elena Merișoreanu în vârstă de 75 ani este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară.

„Nu am niciun secret. Îmi dau cu Apidermin de la 16 ani, am învățat de la Ștefania Rareș. Dacă mă dau cu alte creme, mă umflu și mă umplu de bube.”, a declarat Elena Merișoreanu.

„Am o vârstă și trebuie să arăt impecabil în fața publicului. Mi-a făcut injecții cu botox între sprâncene și lângă nas, și cu acid hialuronic în ridurile din frunte.”, a menționat cântăreața.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News