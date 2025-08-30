Ce le promite Kim Jong Un familiilor „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis „o viață frumoasă” pentru familiile „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, potrivit mass-mediei de stat, lăudând curajul fiilor și soților îndoliați, potrivit Reuters.

Vineri, Kim a primit familiile soldaților și și-a exprimat „durerea pentru că nu a reușit să salveze viețile prețioase” ale bărbaților căzuți, care și-au sacrificat viața pentru a apăra onoarea țării, a relatat agenția de stat KCNA.

Faptele eroice ale soldaților și ofițerilor au fost posibile datorită puterii și curajului oferite de familiile lor, „cele mai tenace, patriotice și drepte persoane din lume”, le-a spus Kim părinților, soțiilor și copiilor, conform KCNA.

„Nu mi-au scris nici măcar o scurtă scrisoare, dar cred că și-au încredințat familiile, inclusiv copiii dragi, mie”, a fost citat Kim.

Țara „vă va oferi o viață frumoasă în țara apărată cu prețul vieților martirilor”, a adăugat el.

Televiziunea de stat nord-coreeană l-a arătat pe Kim înclinându-se adânc în fața membrilor familiilor, care păreau copleșiți de emoție la eveniment.

Întâlnirea a fost cea mai recentă recunoaștere a soldaților care au suferit pierderi grele în regiunea Kursk din Rusia, la granița cu Ucraina, după ce Kim și președintele rus Vladimir Putin au recunoscut desfășurarea trupelor în aprilie, după luni de tăcere.

Sâmbătă, televiziunea de stat a difuzat un documentar de 25 de minute, care includea imagini cu soldați presupus implicați în „Operațiunea Eliberarea regiunii Kursk” pentru a alunga trupele ucrainene din regiunea rusă de la granița cu Ucraina.

Reuters nu a putut verifica în mod independent autenticitatea imaginilor care arată trupele nord-coreene angajate în lupte.

Filmările indicau că liderul a luat decizia de a desfășura trupe în Rusia în august anul trecut, dezvăluind pentru prima dată că mutarea a avut loc la două luni după ce el și Putin au semnat un tratat de securitate care includea un pact de apărare reciprocă.

Kim urmează să îl însoțească pe Putin în China, la o paradă militară săptămâna viitoare, marcând capitularea Japoniei în Al Doilea Război Mondial. Aceasta va fi a treia lor întâlnire în doi ani, pe fondul unei alianțe militare intensificate dramatic.

Cele două țări nu au dezvăluit public amploarea desfășurării trupelor sau pierderile suferite de soldații nord-coreeni. Aproximativ 600 au fost uciși dintr-un total de 15.000 de soldați trimiși, potrivit agenției de informații din Coreea de Sud.

Există estimări ale serviciilor de informații occidentale care indică mai mult de 6.000 de victime.

