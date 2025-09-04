Data actualizării: | Data publicării:

Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori

Deși mulți dintre noi se rușinează atunci când vine vorba de gazele intestinale, acestea ar putea fi mai mult decât un simplu „accident” stânjenitor. Specialiștii atrag atenția că gazele intestinale pot fi semnale importante despre starea de sănătate a organismului, de la digestie lentă și intoleranțe alimentare, până la afecțiuni serioase precum sindromul de colon iritabil.

Un sistem digestiv sănătos produce între 12 și 25 de eliminări de gaze pe zi, majoritatea fiind aproape inodore. Deși sunetul sau momentul pot fi neplăcute în societate, medicii avertizează că reținerea acestora poate dăuna tractului digestiv, conform Ladbible.

Farmacistul Mufit Karacabeyli susține că unele tipuri de gaze pot semnala probleme ascunse. Printre acestea:

Mirosul puternic și persistent - semn al unui dezechilibru al florei intestinale.

Raritatea gazelor - posibil indiciu al unei digestii lente.

„Gazele spumoase” sau „pârțurile umede” - pot ascunde probleme abdominale.

Mirosul lăptos - posibil semn de intoleranță la lactoză.

Crampele însoțite de gaze - pot indica probleme la nivelul colonului.

Gazele nocturne - semn de intoleranță alimentară.

Legătura dintre alimentație și miros

Nu doar frecvența, ci și mirosul gazelor poate trăda ce se întâmplă în corp:

Mirosul dulceag - poate indica un nivel ridicat al zahărului în sânge.

Mirosul de putrefacție - semnal al unui exces de proteine.

Aromă de usturoi sau ou - cauzată de alimente sulfuroase.

Abundența gazelor - adesea rezultatul unei diete bogate în fibre.

Miros vegetal - semn că intestinul procesează multe legume.

Când indică boli serioase

Dincolo de regimul alimentar, există situații când gazele devin semnale de alarmă medicală:

Sindromul de colon iritabil (IBS) - produce exces de gaze și durere abdominală.

Gazele „fierbinți” - pot semnala infecții bacteriene sau IBS.

Durere la fiecare eliminare - posibil semn al balonării severe ori al unei infecții.

Healthline spune că ar trebui să fiți atenți și la alte simptome precum durere, greață, diaree și vărsături pentru a vă da seama dacă aveți nevoie de un medic.

Deși de multe ori sunt privite cu amuzament sau jenă, gazele intestinale pot fi mesaje subtile despre sănătatea organismului. Specialiștii recomandă să fim atenți la frecvență, miros și simptomele asociate, pentru că acestea pot indica de la simple intoleranțe alimentare, până la afecțiuni ce necesită consult medical.

