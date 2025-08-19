Ce i-a șoptit Trump lui Macron în Biroul Oval. Remarca sa a fost captată de un microfon rămas deschis

O remarcă făcută de Trump în urechea lui Macron, în Biroul Oval, captată de un microfon rămas deschis.

Înaintea reuniunii multilaterale de ieri, președintele SUA, Donald Trump, a fost surprins de un microfon deschis spunând că președintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea să ajungă la o rezolvare a războiului pentru el.

„Cred că vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit Donald Trump președintelui francez Emmanuel Macron, în Biroul Oval, scrie CNN.

„Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar suna asta”, i-a mai spus acesta.

Trump a fost auzit de asemenea vorbind despre organizarea unei întâlniri trilaterale între Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre care a declarat public că este convins că va avea loc.

Donald Trump, compliment pentru Emmanuel Macron

Dar asta nu este tot. Înainte de acest moment, Donald Trump i-a făcut un compliment lui Macron.

"Arăți foarte bine. Un pic bronzat...", i-a spus Trump lui Macron.

De altfel, este important de remarcat faptul că discuțiile dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni au fost destul de relaxate. Comentatorii au remarcat atmosfera vizibil destinsă a întâlnirii găzduite, luni seară, de președintele SUA. Discuțiile au fost presărate cu zâmbete și glume, pe lângă discuțiile serioase ce țin de pacea în Ucraina.

