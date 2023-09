Ce afecțiuni grave poate ascunde vocea răgușită. Dr. Răzvan Hainăroșie: Nu trebuie să ne gândim că am răcit / video

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Răzvan Hainăroșie a vorbit despre cancerul de laringe și semnele de alarmă ale acestuia.

„Din nefericire în România avem un număr foarte mare de pacienți fumători și mai ales vârsta la care oamenii încep să fumeze este extrem de fragedă. Din acest motiv, dacă ne uităm pe statisticile europene, România ocupă unul din locurile fruntașe în ceea ce privește incidența cancerului laringian.

Din nefericire, pacienții în România nu ajung, de cele mai multe ori, în stadiile incipiente și nu reușim să detectăm foarte repede acest cancer în laringe pentru că dacă ar ajunge în timp util am avea mult mai multe opțiuni terapeutice.”, a spus Dr. Răzvan Hainăroșie.

Care sunt semnele de alarmă

„Evident cresc mult șansele de vindecare dacă e depistată la timp. Să ne spuneți care ar fi semnele de alarmă. Fumătorii ar trebui să verifice mai des aparatul respirator.”, a completat Val Vâlcu.

„Cel mai important este că un om în momentul în care își dă seama că vocea lui se modifică ca și tonalitate, că acea răgușeală persistă mai mult de două săptămâni și vede că nu se ameliorează în niciun fel, să consulte un specialist Otorinolaringolog.", a spus medicul.

„Deci primul semn este alterarea vocii.”, a punctat Val Vâlcu.

„Nu trebuie să ne gândim nici că am răgușit, că am băut apă cu gheață, nici că am răcit. În principiu, dacă după două săptămâni nu vedem ameliorare, clar, trebuie să mergem la medicul ORL și să facem un examen otorinolaringologic.

Pot apărea și alte afecțiuni benigne tot datorate fumatului, dar care nu sunt formațiuni tumorale maligne, canceroase. În ziua de azi, aproape orice cabinet de Otorinolaringologie posedă tehnică de investigație endoscopica. Este foarte simplu: se face un examen videofibroscopic, practic se introduce o cameră minusculă, ca o macaroană, pe nasul pacientului și se ajunge până la nivelul laringelui unde medicul are posibilitatea să vizualizeze în dinamică corzile vocale și atunci poate vizualiza orice modificare de la acest nivel.

Dacă medicul constată că acolo a apărut o modificare la nivelul corzilor vocale, evident că va fi nevoie să se intervină și se va preleva o probă bioptică. Proba bioptică se va lua cu anestezie generală, pacientul va dormi și sub microscopul operator se ia o bucățică de țesut care se dă la examenul anatomopatologic.”, a mai spus Dr. Răzvan Hainăroșie.

„Și dacă nu vede nimic medicul?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Probabil că este nevoie doar de un tratament medicamentos. (...) Evident că în funcție de rezultatul bioptic, dacă diagnosticul de malignitate se confirmă, pacientul nostru trebuie să urmeze un drum foarte bine determinat și un drum pe care nu îl determină un singur medic.”, a spus Dr. Răzvan Hainăroșie la DC News și DC Medical.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News