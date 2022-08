Ce a pățit Lucian, nepotul lui Becali, în Italia, după ce a spus că este român: "Cum pot merge eu cu capul sus?"

"Sunt într-un resort de lux în sudul Italiei cu soția, că nah, mai ies și eu, dar nu postez ca maimuțoiu’ de fiecare dată toate vacanțele pe unde plec, prefer să fiu mai low profile… Anyway, alta era discuția, am ieșit aici la recepție, la breakfast și, în același timp, ne-am întâlnit cu o grămadă de alți clienți ai resortului, gen barosani din toată lumea, care erau toți un zâmbet - "hello! How are you? Good morning! Nice to meet you", hahhaha, hihihi…

Zâmbeau, glumeau, se băgau în seamă cu noi, ne întrebau de sănătate, unde mergeți azi, ce faceți, haideți cu noi cu barca… până a avut unu’ proasta inspirație să ne întrebe "de unde sunteți?". Noi foarte liniștiți, tot în aceeași notă, “we are from România”! Booooom! Nene, din momentu’ ăla s-au schimbat cu 180 de grade! Efectiv și-au văzut de treaba lor și nu ne-au mai adresat nicio întrebare.

Nu pot să zic că s-au uitat urât sau că au făcut ceva evident, că sunt oameni civilizați, dar efectiv nu au mai discutat nimic cu noi. Și atunci cum pot fi eu mândru că sunt român, în Europa? Cum pot merge eu cu capu’ sus, când lumea mă evită doar pentru că sunt român? Păi, cu U.N.E Ultima Nație din Europa și cu ăia care au contribuit la asta...

Pe mine personal mă doare în …, că știu să fiu și arogant și să mă uit la ei de sus, dar mă întristează modul la care se uită ei la nația română și știu că oamenii civilizați nu au contribuit la asta, ei ne judecă doar după ce au făcut rebuturile din țară prin Europa. Voi continua să spun că sunt român cu orice risc, dar NU voi fi mândru de asta ”, a povestit Lucian Becali pe Facebook.

Becali, printre puținii oameni de afaceri care fac milostenie în România. Alfred Bulai: Pe multe nu le face în mod public. Asta face un sponsor adevărat

Alfred Bulai și Val Vâlcu au discutat despre sprijinul financiar pe care marii oameni de afaceri îl oferă în diferite domenii, pentru a susține dezvoltarea acestora. În acest sens, sociologul Bulai a dat exemplul lui Gigi Becali din România:

"La noi, culmea, teatrul e în criză. Primarii s-au pus cu toporul. Cu două-trei excepții, nu știu cum să saboteze“, a spus Val Vâlcu.

"E în funcție de nivelul intelectual al primarilor, totuși. Îmi aduce aminte de Marin Preda, de replicile celebre cu ce e cu femeile alea dezbrăcate pe clădiri? Era vorba de niște basoreliefuri. Ăsta e nivelul, dar îmi aduc aminte, prima dată când am fost în Anglia am stat în Londra câteva zile și m-am uitat la un afiș dintr-o stație de autobuz. Era lista cu spectacole de săptămâna aia la toate cele 42 de teatre din acel cartier“, a spus Alfred Bulai.

"Cineva punea lista aia, probabil municipalitatea, deci era susținut într-o formă sau alta, așa cum e susținută mass-media în Occident. În Elveția, spre exemplu, sunt finanțate direct ziarele“, a adăugat Val Vâlcu.

"Adevărat! Pe de altă parte ai mecenat în sensul autentic al cuvântului. Sunt foarte mulți care sponsorizează producții de teatru, actori, spectacole, expoziții, pentru că există acest model. Din păcate, în România modelul e mai mult pe biserici, că, na, așa s-a cultivat, dar e bine că există. Ideea că se dau bani pentru comunități și că e sprijin dezinteresat este un lucru foarte mare“, a completat Alfred Bulai.

"Și industriașii care operează în România or da, dar dau la ei în țară, că 80% sunt multinaționale...“, a spus, ironic, Val Vâlcu. Citește mai departe>>

