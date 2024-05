Ce a făcut Meko atunci când cățelul fiului său devenise gelos pe noul membru al familiei: Ce fac? Eu am vrut să fac un bine

„Cum reușești să gestionezi și tu și Selim programul încărcat, dar și programul cu cățeii”, a fost întrebarea lansată de realizatorul emisiunii, Tudor-Tim Ionescu, la care Meko a zis:

„Dimineața e dimineață, știm cu toții când trebuie să ieșim. Selim are un băiat care se ocupă de el, este aici, care face și atribuțiuni de tot felul, iar când Selim nu poate să le îndeplinească sau eu nu pot, atunci această persoană face lucrurile astea ca să fie ok. E un program aproximativ fix”.

Ce schimbări a observat în Selim de când e cățelul în viața lui

„E mult mai conștiincios. Selim avea 8 ani când i-am luat cățelul. Eu nu îi luam cățel dacă Selim voia doar să se joace. El a început Youtube-ul de la 5 ani, acum îl mănâncă pe pâine. Știe exact ce are de făcut, muncește zi de zi. Mai mult, explicându-i ce înseamnă un cățel, a înțeles ce trebuie să facă. E răbdător, e conștiincios. Dacă nu știe ceva mă întreabă, dacă nu știe când să scoată câinele afară mă sună și mă întreabă. E un copil responsabil pentru prietenul sau fratele său”, a mai precizat Meko.

Motivul pentru care nu s-a oprit doar la un câine

„Din cauza iubirii, simplu. Dacă poate cineva să-mi spună că ar mai putea exista un motiv pentru care să iei un câine... nu este decât din iubire. Puppi avea nevoie de o prietenă, de o conviețuitoare. Atunci, prima oară i-am făcut viața mai frumoasă lui Selim luându-i un câine, iar acum, vrând să-i facem viața mai frumoasă lui Puppi, am luat-o pe Jessie. La început, Puppi devenise mai agitat, fugea, era ușor gelos. În acel moment l-am sunat pe prietenul meu și i-am zis „Ce fac? Eu am vrut să fac un bine”, iar el mi-a zis să am răbdare. Încă o dată e vorba despre răbdare. Acum văd că se aleargă, se pupă, ies afară și sunt fericiți amândoi. Chiar dacă mai plecăm noi, rămân ei. De ce toate astea? Pentru că am avut răbdare”, a încheiat Meko, la DC Anima.

