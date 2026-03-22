CDU a câștigat alegerile regionale din Renania-Palatinat. Scor record pentru extrema dreaptă

Partidul de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal german Friedrich Merz a câştigat duminică alegerile regionale desfăşurate în landul Renania-Palatinat, devansându-i pe social-democraţi, care au suferit un nou eşec chiar într-unul din fiefurile lor, în timp ce extrema dreaptă pare că va obţine un scor record, conform sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, transmite AFP.

Potrivit acestor sondaje, CDU ar obţine aproximativ 30% din voturi, în timp ce partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se află pe locul trei, cu aproximativ 20%, un record al acestui partid pentru o regiune vestică, AfD fiind mai popular în regiunile din estul Germaniei.

Partidul Social-Democrat (SPD), partener în coaliţia federală cu partidul cancelarului Merz, deşi în aceste sondaje se află pe locul doi, ar suferi un regres, întrucât scorul său de aproximativ 27% este sub cel cu care era obişnuit în acest land ce este unul din fiefurile sale şi pe care l-a guvernat timp de peste trei decenii. O astfel de înfrângere ar fi încă o lovitură, după dezastrul de la alegerile din 8 martie în landul Baden-Wurttemberg, unde SPD a scăzut la un minim istoric de 5,5%.

Pentru cancelarul Merz victoria partidului său oferă un respiro înaintea calendarului electoral încărcat din toamnă în estul ţării, unde AfD are şanse să câştige în două landuri şi să obţină un scor bun la Berlin.

Totuşi, cancelarul federal german se confruntă cu o scădere accentuată a popularităţii, iar partidul său a pierdut alegerile din Baden-Wurttemberg în faţa Verzilor.

Aflat la conducerea guvernului din luna mai anul trecut, Friedrich Merz a avut un început dificil de mandat, fiind criticat pentru ritmul lent al reformelor necesare pentru a revigora o economie aflată în pierdere de competitivitate după renunţarea la gazele ruseşti şi care acum este slăbită şi mai mult de războiul din Iran şi de disputa comercială cu SUA.

În sondajele la nivel naţional, dreapta reunită în Uniunea Creştin-Democrată (CDU) şi filiala sa bavareză Uniunea Creştin-Socială (CSU) se află aproximativ la egalitate cu partidul eurosceptic şi anti-imigraţie Alternativa pentru Germania (AfD), deşi Friedrich Merz a luat o serie de măsuri de combatere a migraţiei ilegale, o temă dominantă în Germania după ce Angela Merkel a deschis în 2015-2016 graniţele ţării pentru migranţii veniţi din Africa, Asia şi Orientul Mijlociu.