Cazul Teodora: Crima din Cosmopolis care a șocat o întreagă Românie: Psihiatrul Cozmin Mihai a explicat cum poate fi evitată o crimă pasională / Video

Psihiatrul Cozmin Mihai consideră că această crimă poate fi privită ca una pasională și analizează două perspective: una legată de dominația masculină în societate, iar cealaltă inspirată de Lucian Blaga, referitoare la influența comportamentelor repetate asupra identității. El a vorbit despre vulnerabilitatea psihologică a victimei, care a început o relație la vârsta de 14 ani cu agresorul, și arată că acesta și-a construit viața exploatând tinere, ceea ce a contribuit la deznodământul tragic.

„Crima din Cosmopolis a șocat societatea. Putem spune că e o crimă pasională?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Am putea spune că e o crimă pasională. Am putea să începem, de fapt, de la două puncte de vedere. Unul dintre acestea inspirat de o colegă de profesie care mi-a spus că asta este lumea bărbaților și de fapt se întâmplă asta. Al doilea punct de vedere este un citat din Lucian Blaga care spunea că oamenii încep să semene din ce în ce mai mult cu lucrurile pe care le fac în fiecare zi.



Uitați spre exemplu și acest individ care a comis această crimă. Dacă a fost obișnuit ca asta să fie îndeletnicirea lui, să profite de pe urma tinerelor încă de la vârste fragede când creierul este în formare - am citit în presă că această fată care s-a stins avea 14 ani și-a început relația cu acest individ, deci un creier încă în formare, flexibil și foarte influențabil mai ales la manevrele unei persoane cu dorințe din acestea malefice - dacă acest individ a ales să-și croiască drumul și să se întrețină din asemenea activități ale iubitei, precum videochat sau activități chiar mai severe, uitați că la asta se ajunge”, a spus dr. Cozmin Mihai.

„E clar că vorbim de un individ cu o tulburare de personalitate severă"

Psihiatrul Cozmin Mihai susține că relația ar fi continuat informal, alimentând o furie constantă în agresor, un individ cu tulburare de personalitate severă, incapabil să accepte despărțirea, faptul că a fost înlocuit și pierderea beneficiilor financiare aduse de tânără.



„Erau separați de ani buni, cel puțin 4 ani. Nu putem vorbi de violență domestică în sens clasic în familie. Poate că dacă ar fi continuat să stea împreună, interveneau rudele, poliția, era un semnal de alarmă, dar așa din senin...”, a spus Val Vâlcu.



„Aș zice, din punctul meu de vedere, că nu a fost chiar din senin și poate că a fost o relație întreruptă la modul teoretic timp de câțiva ani de zile. Poate că relația, de fapt, a mai fost întreținută cu povești, discuții și așa mai departe pentru că un asemenea individ cu o psihopatie atât de severă care recurge la asemenea gesturi tot are nevoie să-i fie întreținută mânia aceasta de aspecte din acestea periodice.



E clar că vorbim de un individ cu o tulburare de personalitate severă care nu a suportat despărțirea, care nu a suportat că este ales altcineva în locul lui și că de fapt intervine și o pierdere financiară la pachet, pentru că această tânără îi aducea anumite venituri și pur și simplu nu a putut să accepte asta", a spus dr. Cozmin Mihai.

Ce ar fi trebuit să facă autoritățile

Psihiatrul Cozmin Mihai a explicat că tragedia din Cosmopolis ar fi putut fi evitată dacă autoritățile ar fi reacționat la timp, inclusiv prin reținerea armei agresorului. Acesta a subliniat că astfel de cazuri necesită tratament psihiatric obligatoriu, nu doar măsuri restrictive. De asemenea, a vorbit despre importanța diagnosticării timpurii și a tratamentului adaptat pentru indivizii cu tulburări de personalitate, arătând că există scheme eficiente care pot reduce comportamentele agresive.

„Am auzit multe discuții în presă, discutându-se că de fapt s-ar fi putut evita o asemenea tragedie. Într-adevăr, am înțeles că au fost multe solicitări din partea tinerei pentru a se face ceva și chiar Judecătoria Bacău am înțeles că nu a dat curs verificării și reținerii armei lui în urmă cu patru ani de zile. Din punctul meu de vedere, ca psihiatru, vă spun că aceste cazuri se rezolvă cel mai bine cu un tratament psihiatric impus obligatoriu.

Cum sunt pacienții cu coduri - cu 109, 110 - care sunt eliberați din spitalele de profil psihiatric penitenciar și sunt obligați să facă dovada luării tratamentului lunar, tot așa, în aceste cazuri, cea mai bună soluție este un tratament psihiatric pentru că degeaba îl ții la distanță pe un asemenea individ, degeaba îl amendezi, poți să îi dai și un an de zile de închisoare cu executare, dar dacă nu intervii pe un tratament psihiatric, nu rezolvi nimic.



Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui un focus mai bun pe aceste centre de psihiatrie care ar putea să colaboreze și să trateze asemenea indivizi.



În concluzie, un asemenea individ trebuia investigat, diagnosticat și pus pe un tratament, pentru că chiar el ar fi putut să realizeze că are niște impulsuri de necontrolat, că are o fire mult prea vulcanică, că are o personalitate dizarmonică și că toate aceste trăsături care nu se pliază pe societatea noastră pot fi îmblânzite cu un tratament psihiatric.



Eu, în cadrul doctoratului pe indivizi cu tulburări de personalitate aflați în penitenciare, am concluzionat faptul că există anumite scheme de tratament care prind extraordinar de bine pe aceste comportamente agresive”, a spus psihiatrul Cozmin Mihai la DC News și DC News TV.

