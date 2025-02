Cazul Romsilva, multiplicat. Pensionari reangajați la aceeași societate de stat

Cazul reangajărilor de pensionari la companiile de stat, similar cu cel de la Romsilva, a ajuns să fie amplificat și în cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Aici, mai mulți foști angajați ai Complexului Energetic Valea Jiului, inclusiv pensionari, au fost reangajați înainte de 1 ianuarie 2025.

Dan Marinescu, membru al Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, cere demisia lui Darius Cîmpean și analiza memoriilor justificative pentru pensionarii reangajați.



Mai mulți foști angajați ai Complexului Energetic Valea Jiului au fost reangajați în cadrul societății, înainte de 1 ianuarie 2025.



"Eu am descoperit această practică atunci când făceau asta, în toamna anului trecut, pentru aproximativ 120 de angajați fără ca CA-ul să fie informat. Tot atunci când am întrebat executivul mi s-a spus că s-a mai făcut și înainte cu câteva luni pentru aproximativ 150 de angajați același lucru. Prin urmare în prima ședință de CA am deschis acest subiect că nu sunt de acord cu această practică și reprezentantul sindicatului mi-a spus că este legal și că societatea nu poate funcționa fără ei.



Eu nu consider că societatea este pusă în pericol să funcționeze fără o parte din acele persoane, posturi și prin urmare am cerut memorii justificative pentru fiecare în parte așa cum chiar ei au trecut în CCM. Cu stupoare am constatat că o bună parte din ei nu aveau aceste memorii justificative și am cerut fostului director o analiză pe acest subiect.



Personal nu consider că fără dl. Darius Cîmpean sau ceilalți lideri de sindicat ori anumiți directori pensionați și reangajați, societatea CEVJ ar fi în pericol să funcționeze, din contră.



Și prin urmare cer public demisia d-lui Darius Cimpean și a celorlalți lideri de sindicat reangajați! Totodată am cerut încă o dată și actualului director o comisie care să analizeze memoriile justificative pentru pensionarii reangajați și să prezinte concluziile Consiliului de Administrație", a explicat Dan Marinescu, membru CA al Complexului Energetic Valea Jiului.

