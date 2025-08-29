Cazul copilului de 2 ani ucis de tatăl vitreg. Psihologul Liviu Chesnoiu explică de ce mama nu l-a salvat pe micuț: "Câtă conștiință, atâta durere"

Un bărbat de 28 de ani și-a ucis în bătaie copilul vitreg de aproape 3 ani și s-a baricadat, vineri dimineață, cu propriul copil în vârstă de un an în apartament.

L-am contactat pe psihologul criminalist Liviu Chesnoiu pentru a înțelege mecanismele din spatele acestor acte de violență: ce anume îi împinge pe oameni să comită astfel de fapte șocante.

Liviu Chesnoiu: Acel copilaș a fost omorât ca-n regnul animal

Psihologul a explicat că astfel de cazuri reprezintă o altă latură a violenței domestice și a detaliat modul în care agresorii ajung să își manifeste comportamentele extreme.

„În astfel de situații, avem de-a face cu o altă fațetă a violenței domestice. Câtă conștiință, atâta durere. Acești indivizi pot fi consumatori de droguri, alcool. Poate trăiesc într-o manieră periculoasă.

Femeia, când a dat peste acest individ, chiar dacă la început totul a fost totul roz - dar la primele manifestări de violență, de ciudățenie, de nebunie, trebuia să se gândească bine de tot și să-și asculte instinctul matern, să fugă mâncând pământul cu copiii. Acel copilaș a fost omorât ca-n regnul animal: masculul omoară puii femelei făcuți cu alt mascul pentru a intra el în acțiune. Doar autopsia ne-a putut spune că nu a murit copilașul de boală, ci pentru că a fost bătut.

De abia după ce femeia a fost pusă în fața acestor evidențe, a recunoscut. Este o victimă. Ea este traumatizată. În astfel de situații, femeia e speriată, paralizată, nu poate să gândească. Nu poate face nimic, nici să fugă. Prietenii, familia, colegii ar fi trebui să observe că e ciudat ceva cu femeia asta, să o extragă de acolo. Dar nu există empatie... 'Nu ne băgăm'. Acest individ i-a anihilat instinctul matern. Ea a mers pe varianta impusă criminal. Femeia și copilașii trebuiau să fie salvați”, a explicat Liviu Chesnoiu, în exclusivitate pentru DCNews.

Necesitatea unor sancțiuni dure împotriva agresorilor

„Bărbatul s-a baricadat acolo, dar ce să negociezi cu un astfel de criminal?! Ce e aia să stăm nu știu câte ore... Nu ai ce să dialoghezi cu un astfel de individ! Trebuie să acționezi în forță, nu să-l rogi să deschidă ușa.

Poate între timp își face harachiri - el trebuie să plătească pentru ce-a făcut! Este un om bolnav, poate a fost abuzat, traumatizat când era mic, poate e de la alcool, droguri. Acest om trebuie diagnosticat și tratat. Această nebunie, furie nu se explică altfel. Nu a apărut hodoronc-tronc!

Acest om a traumatizat o familie și nimeni din jur nu a ajutat-o pe această femeie. Trebuie să existe legi prin care să se ia măsuri dure împotriva violenței domestice. Toleranță zero! Astfel de indivizi trebuie să primească pedeapsă maximă - pe viață! În felul acesta se vor potoli. Așa, cu puține măsuri, nu ai cum să obții rezultate, dacă n-ai o pedeapsă maximă”, a mai punctat colonelul criminalist.

