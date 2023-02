Cazul BRomania oferă răspuns la marea întrebare: Poți ieși pozitiv dacă nu ai consumat? Câți fumători pot influența o persoană nefumătoare

În urmă cu doi ani, Matei Dima, cunoscut sub numele de BRomania, ar fi fost prins la volan, în județul Brașov, sub influența substanțelor interzise.Cu toate acestea, potrivit raportului toxicologic cu rezultatele analizelor de sânge și urină, actorul nu s-a aflat sub influența substanțelor psihoactive când a fost tras pe dreapta de polițiști și testat cu aparatul DrugTest, deși actorul a recunoscut în fața procurorilor fapta de "conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe".

Practic, verdictul arată că BRomania nu s-ar fi drogat înainte de a urca la volan, așa cum fusese acuzat, ci consumase (cu câteva zile înainte) o substanță psihoactivă, care îi rămăsese în sânge.

Prof. univ. dr. George Cristian Curcă, directorul general al Institutului Național de Medicină Legală ”Mina Minovici” a vorbit despre cazul BRomania într-un interviu acorda DC Medical.

Reputatul profesor a fost întrebat de către jurnalistul Val Vâlcu dacă există riscul ca cineva să iasă pozitiv la un DrugTest, chiar dacă nu a consumat ci s-a aflat în apropierea unor persoane care fumau substanțe interzise.

Câți fumători trebuie să fie în jurul unei persoane care nu fumează pentru a fi depistată pozitiv la DrugTest

„Există riscul de a se pozitiva testul în cazul în care concentrațiile de substanțe active din aerul ambiental, fie că e o mașină în care se fumează la greu ori o cameră, sunt mari. Există unele studii americane care s-au făcut în acest sens și s-a ajuns la concluzia că în cazul în care sunt 4 persoane care fumează în jurul tău nu vor reuși să pozitiveze testul. Adică 4 țigări nu vor pozitiva a 5-a persoană pasivă. Astfel încât declarațiile potrivit cărora „nu am fumat doar eram într-o încăpere în care s-a fumat” nu prea sunt adevărate ci există câteva fumuri active”.

Reputatul profesor universitar spune că, potrivit studiului citat, e nevoie de 14 țigări în jurul unei a 15-a persoane care nu fumează pentru a fi testată pozitiv.

„Doar dacă se taie fumul cu cuțitul cum se spune există posibilitatea. În studiul la care fac referire se precizează că dacă sunt 14 țigări în jurul, ele vor induce în a 15-a persoană o stare de a fi sub influență cu rezultate pozitive”, a conchis doctorul Curcă.

Emisiunea completă în care Prof. univ. dr. George Cristian Curcă, directorul general al Institutului Național de Medicină Legală ”Mina Minovici” a vorbit despre cazul BRomania

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News