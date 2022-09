Caz șocant într-o stațiune celebră din Grecia. O turistă a fost violată de un grup bărbați

O femeie britanică ar fi fost violată de un grup de bărbați într-un hotel de pe insula grecească Rodos, scrie The Independent. Tânăra de 31 de ani s-a întâlnit duminică cu un grup de bărbați belgieni, în timp ce se afla într-un club cu prietenii, în Faliraki, duminică.



Grupul de bărbați, despre care se crede că ar avea vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, a invitat-o ​​pe presupusa victimă și prietenii ei la hotelul lor.

Femeia a declarat autorităților că a fost de acord să întrețină relații sexuale cu unul dintre bărbați, dar ulterior a fost atacată și violată de patru bărbați. Ea a părăsit apoi localul și s-a întors la propriul hotel cu un taxi înainte de a raporta incidentul la poliție în jurul orei 7 dimineața.

Konstantina Damoglidou, un purtător de cuvânt al poliției din Rodos, a declarat pentru The Times: "Continuăm să investigăm acuzațiile, deoarece autoritățile nu au stabilit încă dacă afirmațiile ei sunt adevărate și, prin urmare, trecem la arestarea sau arestarea preventivă a bărbaților implicați în plângerea ei".

Ce spun bărbații

Un raport medical detaliat este de așteptat să fie trimis autorităților până la sfârșitul săptămânii. Stelios Alexandris, un avocat care îi reprezintă pe cei patru bărbați, a declarat că aceștia intenționează să o dea în judecată pe femeie pentru acuzații false și că aceasta ar fi fost de acord să întrețină relații sexuale cu toți patru. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat: "Susținem o femeie britanică în urma unui incident din Rhodos și suntem în contact cu autoritățile locale".

