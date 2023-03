Caz şocant în Alba Iulia. Un bărbat de 27 de ani şi-a ucis copilul de 1 an şi apoi s-a spânzurat. Mesaj pe internet înainte de tragedie

"Deşi am greşit în trecut, lucrez la mine de 7-8 luni pentru a schimba la mine ce cred că am făcut greşit în familie, alegerile mele greşite. Experienţa în familie a fost cel mai plăcut sentiment trăit vreodată, până când mi s-a furat posibilitatea să văd băiatul cum creşte şi se dezvoltă (...)", a scris bărbatul.



Acesta şi-a manifestat supărarea că nu ar fi ştiut când a fost botezat copilul sau că un alt bărbat îl plimbă cu căruciorul pe fiul său.



"De ce eu trebuie să îmi văd copilul pe care l-am dorit cu porţia (...)? Încă pot alege", a scris bărbatul.



Un bărbat de 27 de ani şi fiul său în vârstă de un an au fost găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Alba Iulia, după ce poliţiştii, alertaţi de mama copilului, îngrijorată în urma unor mesaje primite de la fostul său partener, au pătruns în locuinţă prin forţarea uşii, a anunţat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de către IPJ Alba, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 1,00, o femeie de 25 de ani, din Alba Iulia, a sunat la 112, exprimându-şi îngrijorarea în legătură cu fiul său, în vârstă de un an, pe care-l lăsase în grija fostului său partener, un bărbat în vârstă de 27 de ani. Femeia ar fi avut un schimb de mesaje cu bărbatul, fără ca din acestea să rezulte, în mod explicit, faptul că viaţa minorului ar fi în pericol.



"Iniţial, bărbatul a răspuns la telefon şi a dat asigurări că fiul său este bine, exprimându-şi disponibilitatea de a demonstra acest lucru, însă a refuzat să comunice unde se află, iar ulterior nu a răspuns la telefon şi nici la uşa apartamentului situat într-un bloc de pe strada Livezii din Alba Iulia, în care locuia cu chirie. Poliţiştii l-au identificat pe proprietarul apartamentului, un bărbat din municipiul Turda, judeţul Cluj, care nu şi-a dat acordul pentru forţarea uşii apartamentului şi s-a deplasat la Alba Iulia pentru a deschide şi a permite accesul poliţiştilor în apartament", se menţionează în comunicat.



Întrucât uşa de acces era blocată, din interior, s-a pătruns în apartament prin forţarea acesteia.



În interiorul apartamentului, cei doi au fost găsiţi decedaţi, spânzuraţi.



Potrivit IPJ Alba, de la primirea apelului prin 112 şi până la intrarea în apartament a poliţiştilor au trecut trei ore.



Unul dintre vecinii de bloc a relatat presei că bărbatul ar fi recunoscut într-o discuţie că partenera sa a plecat cu copilul de acasă în urmă cu mai multe luni pentru că el s-ar fi comportat urât faţă de ea, scrie Agerpres.

