Caz revoltător în Sibiu: Copil găsit legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil

Un bărbat de 36 ani a fost reţinut după ce fiul său a fost găsit legat şi încuiat în casă, în localitatea Scoreiu din judeţul Sibiu.

Potrivit informaţiilor furnizate de IPJ Sibiu, poliţiştii au intervenit luni după ce un apel la 112 a sesizat faptul că un minor ar fi fost găsit legat şi încuiat într-un imobil.



La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Porumbacu de Jos, care au găsit un copil de 10 ani legat de picior cu un lanţ prins de o masă.

Motiv halucinant





În urma cercetărilor preliminare, s-a stabilit că tatăl copilului, un bărbat în vârstă de 36 de ani, l-ar fi legat pe copil şi l-a încuiat în casă pentru a merge la cumpărături.

Bărbat reținut. S-a emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului





Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, care a fost reţinut pentru 24 de ore. În paralel, a fost sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sibiu, iar copilul a fost preluat şi plasat într-un centru de protecţie. Pe numele tatălui a fost deschis un dosar penal, acesta fiind cercetat pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal.



Ancheta este în desfăşurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, a mai precizat sursa citată, potrivit Agerpres.

