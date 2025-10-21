€ 5.0832
Data publicării: 21:42 21 Oct 2025

EXCLUSIV Câți se vaccinează, atât de gravă va fi gripa! Mesaj de la dr. Marinescu / video
Autor: Elena Aurel

alergie_51215600 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Dr. Adrian Marinescu a vorbit despre sezonul gripal și despre viroze.

Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, a explicat că sezonul de gripă a început mai devreme decât în alți ani. Potrivit medicului, intensitatea sezonului 2025-2026 va depinde de numărul persoanelor vaccinate, iar prevenția prin vaccinare antigripală este foarte importantă. 

„Avem cazuri de gripă și ar trebui să spunem că deja se schițează sezonul de gripă. La început de septembrie am avut cazuri, cumva, diferite de alți ani. A venit mai repede, ceea ce înseamnă că mă pot aștepta ca sezonul de gripă să pască undeva în apropiere.

Mă întreba cineva cum va fi sezonul de gripă 2025-2026. Răspunsul e simplu: Spuneți-mi câți oameni avem vaccinați, la nivelul populației României, ca să vă spun cum va fi.

Toată lumea când aude de prevenție se gândește la vaccinare, se gândește că e o chestie tabu. Nu e adevărat! Prevenția și o populație care să fie protejată prin vaccinare, ca de exemplu vaccinarea antigripală, e o populație care va fi mai sănătoasă după acest sezon de gripă.

Să nu uităm că gripa nu înseamnă doar forme ușoare, că e acea boală care te pune la pat și care, pentru mulți dintre noi, o să însemne internare, faptul că ieșim din activitate pentru câteva săptămâni, complicații, terapie intensivă, din păcate, și deces.

Trebuie să știm că gripa e acea boală care poate duce și la deces în anumite cazuri, așa că mare atenție de unde plecăm și ce ne dorim să obținem”, a spus dr. Adrian Marinescu. 

De ce se ajunge la spital din cauza gripei?

Dr. Adrian Marinescu a explicat că persoanele internate cu gripă sunt, în general, cele cu boli cronice, vârstnicii de peste 50 de ani, dar și copiii, care pot face forme severe. Medicul a avertizat că boala poate duce la răspândirea virusului în familie.

„Cei care au gripa confirmată și sunt internați sunt, în primul rând, persoanele care au și boli cronice, sunt cei care au o anumită vârstă, dar o anumită vârstă nu înseamnă peste 65. Și de la 50 plus înseamnă că pot avea ceva complicații. În plus, sunt și oamenii care nu au aceste complicații și fac o gripă severă. Sau copiii… copiii mici, copiii mai mari ajung cu gripă.

Dacă o săptămână sau 10 zile stau internați, mai sunt poate două săptămâni în convalescență, s-ar putea ca o lună de zile să piardă activitatea școlară, să piardă examene și să nu le fie deloc bine. Ca să nu mai spun că acești copii transmit și bunicilor, părinților și uite așa se formează un focar în familie”, a spus dr. Adrian Marinescu la DC News. 

Video:

