Câți bani încasează PSG după finala spectaculoasă din Supercupa Europei cu Tottenham

Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei la fotbal, după ce a învins-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadio Friuli din Udine, într-un meci în care scorul a fost egal, 2-2 (0-1), la finalul celor 90 de minute regulamentare.
PSG a reuşit să revină de la 0-2 în finalul meciului, iar apoi şi la penalty-uri de la acelaşi scor. Tottenham, fără fundaşul român Radu Drăguşin în lot, a condus prin golurile marcate de fundaşii Micky van de Ven (39) şi Cristian Romero (48) în urma unor faze fixe.
Van de Ven a marcat din apropiere, după ce portarul Chevalier a respins în transversală mingea şutată de Palinha din 5 metri (39). Romero a reluat cu capul balonul centrat de Pedro Porro, din lovitură liberă, dar o parte din vină avut-o şi goalkeeper-ul francez (48).
Londonezii au mai avut o ocazie mare în prima repriză, prin Richarlison (23), al cărui şut a fost respins de Chevalier.
PSG a dominat jocul, profitând de faptul că echipa antrenată de Thomas Frank a preferat să se apere, iar în min. 90 deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor a reuşit egalarea, prin sud-coreeanul Kang-in Lee, cu un şut la colţ din marginea careului.
La loviturile de departajare, PSG a transformat prin Goncalo Ramos, Ousmane Dembele, Kang-in Lee şi Nuno Mendes (Vitinha a ratat), iar pentru londonezi au marcat Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur şi Pedro Porro (au ratat Micky van de Ven şi Mathys Tel).
PSG a obţinut al doilea său trofeu internaţional în decurs de câteva luni, după ce a câştigat Liga Campionilor (5-0 în finala cu Inter Milano) şi a pierdut finala Cupei Mondiale a Cluburilor (0-3 cu Chelsea).
De asemenea, echipa lui Luis Enrique va primi un premiu în valoare de cinci milioane de euro, iar finalista patru milioane de euro, scrie football.london.
PSG: 30. Lucas Chevalier - 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes - 33. Warren Zaire-Emery (19. Kang-in Lee, 68), 17. Vitinha, 14. Desire Doue (9. Goncalo Ramos, 77) - 29. Bradley Barcola (49. Ibrahim Mbaye, 67), 10. Ousmane Dembele, 7. Hvicea Kvaraţhelia (8. Fabian Ruiz, 60). Antrenor: Luis Enrique.Rezerve neutilizate: 39. Matvei Safonov, 89. Renato Marin - 4. Lucas Beraldo, 21. Lucas Hernandez, 43. Noham Kamara.
Tottenham: 1. Guglielmo Vicario - 23. Pedro Porro, 17. Cristian Romero (căpitan), 4. Kevin Danso, 37. Micky van de Ven - 6. Joao Palhinha (14. Archie Gray, 72), 30. Rodrigo Bentancur, 29. Pape Sarr (15. Lucas Bergvall, 90) - 20. Mohammed Kudus (11. Mathys Tel, 79), 9. Richarlison (19. Dominic Solanke, 78), 24. Djed Spence. Antrenor: Thomas Frank.
Rezerve neutilizate: 31. Antonin Kinsky, 40. Brandon Austin - 22. Brennan Johnson, 28. Wilson Odobert, 33. Ben Davies, 67. Jun'Ai Byfield, 80. Luka Vuskovic.
Arbitru: Joao Pinheiro; arbitri asistenţi: Bruno Jesus, Luciano Maia (toţi din Portugalia); al patrulea oficial: Elcin Masiev (Azerbaidjan)
Arbitru video: Tiago Martins (Portugalia); arbitri asistenţi video: Fabio Oliveira Melo (Portugalia), Pol van Boekel (Olanda)
Observator UEFA pentru arbitri: Vladimir Sajn (Slovenia); Delegat UEFA: Richard Havrilla (Slovacia)
Cartonaşe galbene: Richarlison (53), Barcola (55), Pacho (58), Danso (62), Dembele (90).
de Val Vâlcu
