Data actualizării: | Data publicării:

Câți bani încasează PSG după finala spectaculoasă din Supercupa Europei cu Tottenham

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sport
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei la fotbal, după ce a învins-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadio Friuli din Udine, într-un meci în care scorul a fost egal, 2-2 (0-1), la finalul celor 90 de minute regulamentare.

PSG a reuşit să revină de la 0-2 în finalul meciului, iar apoi şi la penalty-uri de la acelaşi scor. Tottenham, fără fundaşul român Radu Drăguşin în lot, a condus prin golurile marcate de fundaşii Micky van de Ven (39) şi Cristian Romero (48) în urma unor faze fixe.

Van de Ven a marcat din apropiere, după ce portarul Chevalier a respins în transversală mingea şutată de Palinha din 5 metri (39). Romero a reluat cu capul balonul centrat de Pedro Porro, din lovitură liberă, dar o parte din vină avut-o şi goalkeeper-ul francez (48).

Londonezii au mai avut o ocazie mare în prima repriză, prin Richarlison (23), al cărui şut a fost respins de Chevalier.

PSG a dominat jocul, profitând de faptul că echipa antrenată de Thomas Frank a preferat să se apere, iar în min. 90 deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor a reuşit egalarea, prin sud-coreeanul Kang-in Lee, cu un şut la colţ din marginea careului.

Parizienii au egalat in extremis, prin Goncalo Ramos, la centrarea lui Dembele (90+4)



La loviturile de departajare, PSG a transformat prin Goncalo Ramos, Ousmane Dembele, Kang-in Lee şi Nuno Mendes (Vitinha a ratat), iar pentru londonezi au marcat Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur şi Pedro Porro (au ratat Micky van de Ven şi Mathys Tel).

PSG a obţinut al doilea său trofeu internaţional în decurs de câteva luni, după ce a câştigat Liga Campionilor (5-0 în finala cu Inter Milano) şi a pierdut finala Cupei Mondiale a Cluburilor (0-3 cu Chelsea).

Câți bani va încasa PSG

De asemenea, echipa lui Luis Enrique va primi un premiu în valoare de cinci milioane de euro, iar finalista patru milioane de euro, scrie football.london.

Au evoluat echipele:


PSG: 30. Lucas Chevalier - 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes - 33. Warren Zaire-Emery (19. Kang-in Lee, 68), 17. Vitinha, 14. Desire Doue (9. Goncalo Ramos, 77) - 29. Bradley Barcola (49. Ibrahim Mbaye, 67), 10. Ousmane Dembele, 7. Hvicea Kvaraţhelia (8. Fabian Ruiz, 60). Antrenor: Luis Enrique.Rezerve neutilizate: 39. Matvei Safonov, 89. Renato Marin - 4. Lucas Beraldo, 21. Lucas Hernandez, 43. Noham Kamara.

Tottenham: 1. Guglielmo Vicario - 23. Pedro Porro, 17. Cristian Romero (căpitan), 4. Kevin Danso, 37. Micky van de Ven - 6. Joao Palhinha (14. Archie Gray, 72), 30. Rodrigo Bentancur, 29. Pape Sarr (15. Lucas Bergvall, 90) - 20. Mohammed Kudus (11. Mathys Tel, 79), 9. Richarlison (19. Dominic Solanke, 78), 24. Djed Spence. Antrenor: Thomas Frank.
Rezerve neutilizate: 31. Antonin Kinsky, 40. Brandon Austin - 22. Brennan Johnson, 28. Wilson Odobert, 33. Ben Davies, 67. Jun'Ai Byfield, 80. Luka Vuskovic.

Arbitru: Joao Pinheiro; arbitri asistenţi: Bruno Jesus, Luciano Maia (toţi din Portugalia); al patrulea oficial: Elcin Masiev (Azerbaidjan)
Arbitru video: Tiago Martins (Portugalia); arbitri asistenţi video: Fabio Oliveira Melo (Portugalia), Pol van Boekel (Olanda)
Observator UEFA pentru arbitri: Vladimir Sajn (Slovenia); Delegat UEFA: Richard Havrilla (Slovacia)
Cartonaşe galbene: Richarlison (53), Barcola (55), Pacho (58), Danso (62), Dembele (90).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Câți bani încasează PSG după finala spectaculoasă din Supercupa Europei cu Tottenham
14 aug 2025, 08:38
Donnarumma, lăsat în afara lotului PSG pentru Supercupa UEFA. Ultimele detalii despre viitorul portarului
12 aug 2025, 15:34
FC Botoşani - FC Argeş 3-1, în Superligă
12 aug 2025, 03:32
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană
11 aug 2025, 16:08
Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF
11 aug 2025, 14:38
Încă un eșec pentru FCSB. Echipa lui Gigi Becali, învinsă de Unirea Slobozia
10 aug 2025, 23:33
ParintiSiPitici.ro
Țara în care copiii nu merg la școală până la 7 ani, nu au teme și totuși ajung printre cei mai inteligenți din lume. Secretul pe care părinții îl caută
13 aug 2025, 09:50
Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa
09 aug 2025, 21:18
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, rezultate în preliminariile Europa League și Conference League
07 aug 2025, 19:13
Replică acidă primită de Becali, după ce a spus că iese din fotbal dacă FCSB va fi eliminată din Europa League de formația kosovară Drita
06 aug 2025, 23:01
Rapid Bucureşti, noul lider al Superligii după rezultatul cu FC Botoșani
04 aug 2025, 23:56
Europa League: FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off
04 aug 2025, 14:56
Probleme pentru Inter Miami: Lionel Messi suferă de o leziune musculară
04 aug 2025, 08:31
David Popovici va primi un trofeu aparte de la echipa națională de fotbal a României
01 aug 2025, 10:38
Primul mesaj al lui Mihai Stoica după eliminarea FCSB din Liga Campionilor
31 iul 2025, 17:32
”U” Cluj, CFR Cluj și CSU Craiova dispută joi meciurile retur decisive din Europa și Conference League. Cine transmite la tv partidele
31 iul 2025, 13:41
Eliminare din Liga Campionilor. Mihai Popescu (FCSB): Ne e ruşine, adversarii au fost mult mai slabi ca noi
30 iul 2025, 23:44
Becali, prima reacție după ce FCSB a fost umilită de KF Shkendija în preliminariile Champions League
30 iul 2025, 22:25
FCSB 1 - 2 KF Shkendija. Update: Seară de coșmar pentru roș-albaștrii, care au ratat calificarea în Champions League / live text
30 iul 2025, 16:29
Oțelul Galați - Dinamo, rezultat. Au rămas fără victorie după trei etape
27 iul 2025, 23:56
CFR Cluj - FC Argeș, surpriză de proporții în Gruia - Rezultat
27 iul 2025, 20:27
Gol decisiv marcat de Mitriță, în minutul 90+9, pentru echipa Zhejiang Professional din China
27 iul 2025, 17:29
Victorie pentru Mircea Rednic în prima etapă din Belgia, cu Standard Liege
27 iul 2025, 14:05
Ce i-a zis Ştefan Târnovanu arbitrului Găman înainte de eliminare. Charalambous spune că aude replica de 100 de ori pe zi
27 iul 2025, 08:07
Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea FCSB cu Farul. "Sunt vedete. Să stea pe bară". Ce a zis de Mihai Popescu, Gheorghiţă
26 iul 2025, 23:58
Farul învinge FCSB cu 2-1 în prelungiri! Final tensionat pe Stadionul Steaua, cu VAR și eliminarea lui Târnovanu
26 iul 2025, 23:58
Telenovela s-a încheiat. Suedezul Viktor Gyokeres a semnat cu Arsenal Londra
26 iul 2025, 21:54
UTA Arad obţine prima victorie din noul sezon, cu Hermanstadt
26 iul 2025, 20:42
Răsturnare de situație cu transferul lui Louis Munteanu în străinătate, după ce a apărut "o informație ciudată"
26 iul 2025, 12:59
FC Rapid se impune în fața FK Csikszereda - Scor final
25 iul 2025, 23:56
”U Cluj”, CFR Cluj și Universitatea Craiova au disputat joi meciuri tari în Conference League și Europa League / Rezultate
24 iul 2025, 18:44
Chipciu, uimit înainte de Ararat Armenia - ”U” Cluj din Conference League: Nu îmi vine să cred!
23 iul 2025, 23:13
Portar din Serie A, suspendat după ce a fost acuzat de trucarea unui meci. Ce pedeapsă trebuie să ispășească
23 iul 2025, 18:58
ARO Muscelul Câmpulung, pregătiri intense pentru noul sezon. Două victorii într-o zi
23 iul 2025, 12:20
Surpriză uriașă în Shkendija - FCSB / Rezultat în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor
22 iul 2025, 17:08
Absență importantă la FCSB în confruntarea cu Shkendija din prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor
21 iul 2025, 23:35
Alex Dobre, la un pas de bătaie cu un coechipier. Tensiuni la Rapid - CFR Cluj, final dramatic
20 iul 2025, 23:30
CFR Cluj - Paksi 3-0. „Dublu” penalty ratat de maghiari
17 iul 2025, 22:29
FCSB, eșec în fața Inter Club d'Escaldes în turul 1 preliminar al Cupei Campionilor
15 iul 2025, 23:28
Chelsea, suma pe care o va primi, după câștigarea Cupei Mondiale a Cluburilor
15 iul 2025, 08:18
Chelsea, campioană mondială a cluburilor, după o victorie împotriva PSGl
14 iul 2025, 10:39
FCSB - Hermannstadt 1-1, în prima etapă a sezonului 2025-2026 al Superligii
12 iul 2025, 23:48
Paksi - CFR Cluj, debut modest în Europa League pentru ardeleni / Rezultat final
10 iul 2025, 17:42
România a coborât trei locuri în clasamentul FIFA
10 iul 2025, 15:17
PSG a umilit-o pe Real Madrid, în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor 
10 iul 2025, 08:50
Gigi Becali, supărat foc după ce FCSB s-a chinuit cu modesta Inter Club: Nu e normal să dormi pe teren!
09 iul 2025, 23:17
FCSB - Inter Club d'Escaldes. Rezultat chinuit pentru roș-albaștri în turul 1 preliminar Champions League
09 iul 2025, 20:01
Chelsea, calificată în finala Cupei Mondiale a Cluburilor
09 iul 2025, 09:18
ARO Muscelul Câmpulung, pregătită de noul format al Ligii III: "Mai atractivă şi mai competitivă"
08 iul 2025, 09:14
Sora lui Cristiano Ronaldo a reacţionat după ce starul portughez a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota
06 iul 2025, 08:40
Accidentare horror în PSG - Bayern Munchen. Donnarumma a început să plângă când a văzut ce a pățit Musiala / Foto
05 iul 2025, 21:39
FCSB - CFR Cluj. Cine a câștigat Supercupa României - Rezultat final decis în minutul 90+2
05 iul 2025, 16:35
Cele mai noi știri
acum 15 minute
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
acum 26 de minute
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
acum 28 de minute
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
acum 45 de minute
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz,  în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati
acum 46 de minute
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
acum 58 de minute
Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la Cincinnati (WTA) 
acum 59 de minute
Parteneriatul public-privat, de la modelul polonez la potențialul României. Gabriel Biriș explică importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea țării
acum 1 ora 2 minute
ROMARM și-a ales conducerea executivă. Cine sunt noul director general și directorul economic, aleși pe 4 ani
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel