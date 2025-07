Câte spitale va construi România până în 2026: Anunțul ministrului Sănătății / video

Întrebat câte spitale vor fi finalizate până în 2026, termenul limită pentru accesarea fondurilor din PNRR, ministrul Sănătății a răspuns că sunt în construcție 14 spitale noi și că au fost identificate mecanisme pentru accelerarea lucrărilor, pentru a respecta termenul și în cadrul negocierilor cu Comisia Europeană.

„2026 este ultimul an în care putem accesa bani din PNRR. Câte spitale credeți că vor fi finalizate până la acel termen limită, având în vedere că banii din PNRR nu trebuie dați înapoi - nu sunt sub formă de împrumuturi?”, a întrebat Florin Răvdan, jurnalist DC News.



„Astăzi avem în construcție 14 unități sanitare noi. Sunt 14 șantiere pe care ne bazăm în negocierea care urmează cu Comisia Europeană. În cursul acestei săptămâni am avut întâlniri cu toți beneficiarii și cu constructorii, diriginții de șantier, managerii de proiect, oameni tehnici care lucrează efectiv în șantier și am găsit o serie de mecanisme de accelerare.



Vă dau câteva exemple... Pe multe șantiere mai întârziate se va crește numărul de muncitori care vor lucra efectiv în șantier și pentru majoritatea, acolo unde poziția geografică permite, se va lucra inclusiv noaptea”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru-Florin Rogobete.

