Cătălin Scărlătescu, dat afară pentru un sos Bechamel. ”Un șut pe care nu o să-l uit niciodată”

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre un moment mai puțin plăcut din cariera sa, acela când a fost demis pentru un sos Bechamel care nu a fost făcut pe măsura așteptărilor chef-ului.

”Se întâmpla în Germania, prin 90… eram la primul meu loc de muncă și Chef-ul a cerut un sos Bechamel, eu am făcut exact cum învățasem în țară și am făcut, evident, o tâmpenie. Cert este că am primit un șut pe care nu o să-l uit niciodată și am fost dat afară din bucătărie. Ploua și eu nici nu apucasem să-mi iau geaca pe mine, am umblat o oră prin ploaie în tricou, fără să-mi dau seama unde am greșit. Până când în fața mea a apărut o librărie, am intrat și am găsit standul cu cărți de gătit. Noroc că aveau poze. Sosul Bechamel din cărțile lor era cu totul altul decât cel pe care îl știam eu. Din acel moment, în fiecare lună în ziua de salariu, mi-am cumpărat câte o carte”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru Adevărul.

Rețeta secretă de sarmale a lui chef Scărlătescu. Ingrediente și mod de preparare

Ingrediente pentru rețeta de sarmale a lui Chef Scărlătescu

2 kg ceapă

4 kg de carne tocată de porc

500 g orez

40 g piper

11 g sare/kg carne

o bucată de afumătură

bulion

varză murată

Mod de preparare

Se toacă ceapa mărunt, după care o călim până prinde o culoare ușor aurie și o lăsăm puțin la răcit. Apoi, o amestecăm cu carnea tocată, orezul spălat în prealabil, cimbru, sare, piper. Între timp, alegem cele mai frumoase frunze de varză murată. Împăturim cu grijă conținutul. După ce am terminat de făcut sarmalele, tocăm varza murată și o amestecăm cu bulion. Este momentul să punem totul în oală. Mai întâi, așezăm un strat de varză, peste care adăugăm câteva foi de dafin, după care așezăm în mijloc o bucată generoasă de afumătură și începem să punem un strat de sarmale. Repetăm cu un strat de varză și unul de sarmale până când umplem oală. Adăugăm apă și un pic de ulei, după care le băgăm la cuptor, potrivit libertateapentrufemei.ro.