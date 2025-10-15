€ 5.0885
Data publicării: 23:31 15 Oct 2025

Cât rău face plumbul, descoperit în cantități periculos de mari în pudrele proteice
Autor: Alexandra Firescu

banda de alergat sala Sursa foto: https://www.freepik.com/, @senivpetro
 

A arăta bine înseamnă și a te simți bine. Altfel, o masă musculară crescută nu compensează starea de sănătate fragilă.

Asociaţia americană a consumatorilor Consumer Reports a testat mai multe pudre proteice. Raportul arată că majoritatea conţin cantităţi periculoase sau îngrijorătoare de plumb, arată ancheta publicată marți, citată de AFP. 

Dintre cele 23 de pudre proteice testate, peste două treimi conţineau mai mult plumb într-o singură porţie decât cantitatea considerată sigură pentru ingerare într-o zi (0,5 micrograme), avertizează asociaţia.

Două dintre produsele testate conţin o cantitate de plumb atât de ridicată încât Consumer Reports le recomandă consumatorilor să nu le folosească deloc.

"Descurajăm utilizarea zilnică a majorităţii pudrelor proteice, deoarece multe conţin niveluri ridicate de metale grele şi niciuna nu este necesară pentru a vă atinge obiectivele în materie de proteine", a indicat Tunde Akinleye, cercetătorul responsabil de anchetă din cadrul Consumer Reports.

Plumbul este toxic. Poate afecta orice sistem şi organ din corpul uman. Efectele plumbului asupra organelor şi sistemelor organismului au fost intens studiate. Sunt recunoscute efectele sale asupra sistemului nervos, cardiovascular, renal, reproducător.

Alimentele şi suplimentele bogate în proteine au devenit tot mai populare în industria de wellness în ultimii ani, atât în Statele Unite, cât şi în Europa, mai ales datorită faptului că proteinele sporesc senzaţia de saţietate şi contribuie la evitarea exceselor alimentare.

Ele sunt, de asemenea, utilizate de sportivii care urmăresc creşterea masei musculare. Unii experţi în sănătate avertizează că americanii consumă poate prea multe proteine - sau, cel puţin, că nu este nevoie să adauge grame suplimentare în alimentaţie prin pudre costisitoare, băuturi sau alimente procesate îmbogăţite cu proteine, notează Agerpres. 

plumb
plumbul toxic
pudre proteice plumb
