Cât de benefic e să mănânci o lingură de ulei de măsline pe stomacul gol. Explicația unui medic oncolog

Oncologul Silvio Garattini spune că uleiul de măsline are multe beneficii pentru sănătate datorită conținutului de acid oleic și polifenoli cu efect antiinflamator, fiind o alternativă mai bună la unt. Totuși, „consumul dimineața, pe stomacul gol, nu este nici bun, nici rău – este doar o modă care, deocamdată, nu are susținere științifică. Așa că nu o recomand”. Acesta consideră că „nu este necesar să fie consumat în alte moduri – într-o alimentație echilibrată, își are deja locul său”, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chandlervid85

De ce să consumi ulei de măsline

Uleiul de măsline este unul dintre cele mai apreciate uleiuri datorită beneficiilor sale pentru sănătate. Folosit de secole în dieta mediteraneană, acest aliment nu este doar o sursă de grăsimi sănătoase, ci și un adevărat elixir pentru organism.

Beneficii pentru sănătatea inimii

Consumul regulat de ulei de măsline ajută la menținerea sănătății cardiovasculare. Grăsimile mononesaturate din compoziția sa reduc colesterolul LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”, și cresc nivelul colesterolului HDL, esențial pentru protecția vaselor de sânge. De asemenea, polifenolii din uleiul de măsline contribuie la reducerea inflamațiilor, prevenind astfel formarea plăcilor de aterom care pot duce la infarct miocardic sau accident vascular cerebral. În plus, acest ulei ajută la reglarea tensiunii arteriale, având un efect benefic asupra întregului sistem circulator.



Susținerea pierderii în greutate

Deși este un aliment caloric, uleiul de măsline poate contribui la controlul greutății corporale. Consumat cu moderație, el oferă o senzație prelungită de sațietate, reducând pofta de mâncare. Grăsimile sănătoase din compoziția sa îmbunătățesc metabolismul, ajutând organismul să ardă mai eficient caloriile și să limiteze depozitarea excesivă a grăsimilor. În plus, este o alternativă mai sănătoasă la uleiurile rafinate și grăsimile saturate, fiind ușor de digerat și benefic pentru sănătatea ficatului.



Proprietăți antiinflamatorii și antioxidante

Unul dintre cele mai valoroase aspecte ale uleiului de măsline este conținutul său de antioxidanți, precum polifenolii și vitamina E. Acești compuși neutralizează radicalii liberi, prevenind îmbătrânirea prematură și deteriorarea celulară. De asemenea, uleiul de măsline conține oleocanthal, un compus cu efecte antiinflamatorii asemănătoare ibuprofenului, care poate ajuta la reducerea durerilor articulare și a inflamațiilor cronice.



Îmbunătățirea digestiei și sănătății intestinale

Consumul de ulei de măsline susține sănătatea sistemului digestiv, având efecte benefice asupra tranzitului intestinal. Acesta ajută la prevenirea constipației și protejează mucoasa gastrică, reducând riscul de ulcer și gastrită. În plus, facilitează absorbția vitaminelor liposolubile, cum ar fi vitaminele A, D, E și K, contribuind astfel la o mai bună funcționare a organismului.



Beneficii pentru creier și sistemul nervos

Grăsimile mononesaturate din uleiul de măsline sunt esențiale pentru sănătatea creierului. Studiile sugerează că acest aliment poate preveni declinul cognitiv și poate reduce riscul de boli neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer. De asemenea, susține memoria și capacitatea de concentrare, oferind o sursă stabilă de energie pentru celulele nervoase.



Efecte benefice asupra pielii și părului

Uleiul de măsline este apreciat nu doar pentru beneficiile interne, ci și pentru efectele sale asupra pielii și părului. Conținutul ridicat de antioxidanți și vitamina E ajută la menținerea elasticității pielii, prevenind ridurile și deshidratarea. Folosit extern, poate hidrata pielea, ameliora iritațiile și proteja împotriva efectelor nocive ale mediului. În îngrijirea părului, este un aliat de încredere împotriva uscării și a vârfurilor despicate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News