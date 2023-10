Cât costă o cafea în Herăstrău. Ionuț Cristache a pozat bonul

„M-am nimerit azi prin Herăstrau. Am căutat să-mi iau o cafea! Cum nu voiam de la dozatoare, am intrat la una dintre terase, am luat-o la pachet și m-am cărat că aveam treabă. Iată prețul...”, a scris Ionuț Cristache alături de fotografie.

De precizat este faptul că jurnalistul de la Prima News a cumpărat un espresso dublu care, cel puțin teoretic, înseamnă două doze de espresso scurt. Chiar și așa, urmăritorii săi au comentat că prețul este totuși unul piperat.

Cum se prepară un espresso și de ce e diferit de cafeaua la filtru

Un espresso este o băutură de cafea preparată prin forțarea apei fierbinți prin cafea măcinată fin, sub presiune. Există mai multe tipuri de espresso, în funcție de cantitatea de apă, de cafea și de spumă de lapte folosite. Unele dintre cele mai comune tipuri de espresso sunt:

- Espresso simplu: conține o singură doză de cafea (aproximativ 7 g) și aproximativ 30 ml de apă fierbinte.

- Espresso dublu: conține două doze de cafea (aproximativ 14 g) și aproximativ 60 ml de apă fierbinte.

- Ristretto: conține o doză de cafea (aproximativ 7 g), dar mai puțină apă (aproximativ 15-20 ml), rezultând o băutură mai concentrată și mai intensă.

- Lungo: conține o doză de cafea (aproximativ 7 g), dar mai multă apă (aproximativ 50-60 ml), rezultând o băutură mai diluată și mai slabă.

- Americano: conține un espresso simplu sau dublu la care se adaugă apă fierbinte, pentru a obține o băutură similară cu cafeaua filtrată.

- Cappuccino: conține un espresso simplu sau dublu la care se adaugă spumă de lapte fierbinte, în proporții egale. De obicei, se presară cacao sau scorțișoară pe spumă.

- Latte: conține un espresso simplu sau dublu la care se adaugă lapte fierbinte și puțină spumă de lapte. De obicei, se adaugă siropuri aromate, cum ar fi caramel, vanilie sau ciocolată.

- Macchiato: conține un espresso simplu sau dublu la care se adaugă o cantitate mică de spumă de lapte, pentru a atenua gustul amar al cafelei.

