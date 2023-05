Cât cere Bogdan de la Ploiești pentru a cânta o oră și jumătate la nunți, botezuri și alte evenimente / video

Întrebat dacă a refuzat multe evenimente din cauza faptului că nu i s-a oferit suma de bani pe a cerut-o, Bogdan de la Ploiești a spus că numărul acestora se ridică la ordinul sutelor.

„Da. În ultima perioadă am refuzat sute de evenimente. Adică dacă aș lăsa acum prețul la jumătate, pe cât cântă alți colegi de-ai mei, probabil n-aș avea timp nici să mai mănânc, dar consider că sănătatea este pe primul plan, consider că trebuie să avem timp și de noi.

Într-adevăr este foarte greu să refuzi banii, sunt conștient, dar am eu o mulțumire sufletească pentru că știu că unde sunt plătit mai bine, întotdeauna am fost și respectat la cel mai mare nivel și întotdeauna au fost și petreceri mult mai frumoase. Nu este cu răutate creșterea prețului meu.”, a spus Bogdan de la Ploiești.

Acesta a dezvăluit care este suma de bani pe care o solicită pentru a cânta o oră și jumătate.

„7500 pentru o oră și jumătate. Acesta este prețul, doar că în afară Bucureștiului e un alt preț, se adaugă drum, se adaugă hotel, se face contract. Eu am firmă de evenimente, sunt plătit legal, plătesc toate taxele. Până și băieții mei, toată orchestra mea, toți instrumentiștii, au firme. Eu îi plătesc prin firmă pe băieții mei.”, a mai spus Bogdan de la Ploiești la Detectorul de Minciuni de pe Kanal D2.

