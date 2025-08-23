Data actualizării: | Data publicării:

Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Stiri
Foto: Freepik @SkelDry
Foto: Freepik @SkelDry

VIDEO - Ce salariu are un srilankez în România. "În doi ani îmi fac casa și mă întorc la familie". Un srilankez își face casa în 2 ani, un român plătește la o casă 30 de ani. Ce face diferența.

De trei ani și jumătate, un tânăr din Sri Lanka trăiește și muncește în România. Vorbește română, cu accent, iar când îți spune salariul lui cu zâmbetul pe buze, te face să te simți tot mai prost că trăiești în România, ca român.

Pentru el, experiența de aici nu e o povară, ci o șansă.

Are un salariu mare, bani curați, din care nu cheltuiește nimic în România. Tot ce câștigă trimite acasă, în Sri Lanka.

Pentru un srilankez, România e țara tuturor posibilităților.

Pentru un român... România e țara creditelor, datoriilor și salariilor care nu prea mai ajung pentru prețurile, taxele și impozitele de aici.

Și cu toate acestea, și un srilankez și un român câștigă la fel. Ce face diferența... hai să vezi!

Lucian Popa, urmărit de peste 500.000 de români pe TikTok, i-a pus câteva întrebări unui srilankez, pe stradă.

Lucian Popa: Vorbești românește?

Tânăr Sri Lanka: Da

- De cât timp ești aici?

- 3 jumate.

- De unde ești?

- Sri Lanka

Îți place în România?

- Da

Salariul este bun?

- Da, e bun, da!

Și cât câștigi?

Și de aici încep informațiile care i-au revoltat pe toți cei care au văzut videoclipul.

"3850 lei! Am inclusă cazare, mâncare, transport, asigurări de sănătate", a spus tânărul srilankez, mândru și bucuros de veniturile sale din România pe care le trimite acasă, în Sri Lanka, acolo unde își construiește o casă.

- Și se trăiește bine în România?

- E bine, da!

Pentru el, România este o etapă de muncă și economii, de sacrificiu și dor de familie. Îți știe bine scopul și nu se abate de la el.

"Cu banii de aici îmi construiesc o casă acolo, în Sri Lanka. În 2 ani am casa gata și apoi plec și stau acolo", a spus srilankezul care nu s-a sfiit să recunoască astfel că jobul din România este temporar. După încă 2 ani, când e gata casa din Sri Lanka, se întoarce la familie.

În final, bărbatul a spus că "îi plac românii" și că "românii sunt oameni foarte buni".

Totuși... este posibil.

- un srilankez câștigă 3850 lei curați - fără cazare, fără mâncare, fără utilități, fără bani de transport și cu asigurări de sănătate!

- un român... câștigă între 2.574 - 5.539 lei (salariul minim net - salariul mediu net), bani din care trebuie să plătească: mancare, intretinere, chirii, credite, transport, utilități. Iar asigurările de sănătate... s-ar putea să nu acopere tot ce acoperă asigurările unui srilankez.

Apoi,

- un srilankez își face casa în 2 ani

- un român plătește la o casă 30 de ani.

Vezi video aici:

@lucianpopaoficial Cat castiga un srilankez in Romania ???????? #srilankez #salariu #bani #interviu ♬ Very Sad - Enchan

Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
23 aug 2025, 09:33
De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

de Bogdan Chirieac

De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

