EXCLUSIV  Cât câștigă șefii de la Otopeni, unul dintre cele mai hulite aeroporturi din România. Sinteza declarațiilor de avere

La Aeroportul Otopeni, cel mai mare aeroport al României, nemulțumirile pasagerilor au devenit tot mai frecvente. Zborurile întârziate, lipsa autobuzelor care să transporte călătorii între terminal și avion și deficitul de personal la manipularea bagajelor sunt doar câteva dintre problemele semnalate. În timp ce călătorii se plâng de aceste condiții, veniturile conducerii Companiei Naționale Aeroporturi București SA arată un contrast evident. Directorii instituției încasează salarii și alte venituri considerabile, în timp ce pasagerii se confruntă cu servicii care lasă de dorit. 

⁠În continuare, prezentăm conținutul declarațiilor de avere ale directorilor și nivelul remunerațiilor acestora, pentru a oferi o imagine completă asupra situației financiare a conducerii și a contrastului cu experiența pasagerilor.

Mîndrescu Bogdan Stelian – Director General 

În declarația de avere completată pentru anul 2025, Bogdan Stelian Mîndrescu, actualul Director General al Companiei Naționale Aeroporturi Bucureşti, pe atunci Secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a raportat venituri semnificative provenite din diferite surse.

Astfel, Mîndrescu a încasat 88.836 de lei ca membru al Consiliului de Administrație al Registrului Auto Român și 128.543 de lei în aceeași calitate la Autoritatea Aede leiautică Civilă Română. De la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în care deține funcția de Secretar de stat, el a obținut un salariu de 117.013 de lei. În plus, Mîndrescu a beneficiat de o decontare de chirie de 82.500 de lei.

În total, veniturile anuale declarate ale oficialului pentru se ridică la 416.892 de lei, adică aproximativ 34.741 de lei pe lună. Mai are economii în valoare de 36.532 de lei.

Rusu Mădălina Ruxandra - Director Financiar 

Potrivit declarației de avere a fostului senator SOS Ioan Cristian Rusu, soția acestuia, Rusu Mădălina Ruxandra, deține mai multe proprietăți imobiliare în Sinaia. Astfel, ea deține în cotă-parte de 50% două apartamente achiziționate în 2017 și 2020.

În ceea ce privește bunurile mobile, familia Rusu deține bijuterii și ceasuri evaluate la aproximativ 10.000 de euro, dobândite între 2009 și 2024. 

Pe partea de venituri, Mădălina Rusu a înregistrat în anul fiscal 2024 un salariu de la Electrica Furnizare SA în valoare de 238.783 de lei. În plus, a obținut de la Gamma Audit Contab dividende de 262.748 de lei.

Astfel, veniturile totale anuale ale Mădălinei Rusu se ridică la 501.531 de lei, adică aproximativ 41.794 de lei pe lună.

⁠Rădulescu Elena Carmen – Director – Direcția Asistență Pasageri și Administrare Saloane

Elena Carmen Rădulescu deține, potrivit declarației de avere din 2024, împreună cu soțul său, Adrian Rădulescu, trei terenuri în județul Ilfov: un teren intravilan în Corbeanca de 881 m² și două terenuri extravilane în Otopeni, fiecare cu o cotă-parte de 50%. La capitolul clădiri, Rădulescu deține două apartamente, în București și Otopeni, dobândite între 1998 și 2014, cu suprafețe de 65 m² și 316 m², în coproprietate cu soțul său.

Printre bunurile mobile se numără trei autoturisme, un Mercedes (2019), un BMW (2018) și un Mazda (2021), toate dobândite prin contract de vânzare-cumpărare.

În ceea ce privește veniturile salariale, Elena Carmen Rădulescu a încasat 188.728 de lei de la Compania Națională Aeroporturi București SA, 31.048 de lei de la Poșta Română și 26.720 de lei sub formă de indemnizație de la Formenerg, București. Soțul său a obținut venituri salariale de 530.000 de lei de la Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA RA).

În total, veniturile anuale declarate ale Elenei Carmen Rădulescu pentru anul 2024 se ridică la 246.496 de lei, adică aproximativ 20.541 de lei pe lună.

 

Chirică Cristian – Director -  Direcția Operațiuni Aerodrom AIBB AV

Potrivit declarației de avere pe anul 2024, Cristian Chirică deține împreună cu soția sa patru terenuri: în București (14 m², dobândit în 2016), în Otopeni (176 m², 100%, dobândit în 2017 și 1.544 m², 90%, dobândit în 2017) și în Bușteni (690 m², dobândit în 2020), toate prin contracte de vânzare-cumpărare.

La capitolul clădiri, Chirică raportează două apartamente și o casă de vacanță, cu suprafețe între 82 m² și 115 m², dobândite între 2016 și 2020, în coproprietate cu soția sa.

În ceea ce privește bunurile mobile, el deține un autoturism Porsche (2011).

La capitolul active financiare, Cristian Chirică deține mai multe conturi și depozite bancare: un depozit BRD deschis în 2020 cu sold de 52.991 de lei și un cont curent BRD din 2006 cu sold de 4.982 de lei.

El are și datorii bancare, incluzând: BRD (60.000 EUR, contractat 2008, scadent 2033), BRD (254.000 de lei, 2016-2046), ING (285.838 de lei, 2017-2047), BRD (254.000 de lei, 2020-2050) și Idea Bank (75.000 de lei, 2021-2026).

În privința veniturilor, Cristian Chirică a raportat în 2024 157.811 de lei de la Compania Națională Aeroporturi București SA și 94.232 de lei de la Bees Airlines, București. Astfel, veniturile sale anuale totale se ridică la 252.043 de lei, adică aproximativ 21.003 de lei pe lună.

Jidav Tudor – Director – Direcția Operațiuni Aerodrom AIHCB

În declarația sa de avere pe 2024, Tudor Jidav a raportat că deține împreună cu soția sa un apartament în București de 100 de metri pătrați, dobândit în 1996 prin contract de vânzare-cumpărare. Declarația nu menționează autoturisme sau alte mijloace de transport înmatriculate, iar pentru bunuri de valoare ridicată, precum bijuterii sau obiecte de artă, nu au fost declarate valori semnificative.

Suma totală estimată a activelor financiare deținute de Tudor Jidav este de aproximativ 807.127 de lei.

Veniturile anuale ale lui Tudor Jidav în 2024 s-au ridicat la 219.155 de lei, provenind din salariile de 206.519 de lei de la Compania Națională Aeroporturi București SA și 12.636 de lei de la RA Aeroport Oradea, ceea ce echivalează cu aproximativ 18.263 de lei pe lună.

⁠Bulgaru Gabriel – Director – Direcția Tehnică

Potrivit declarației sale de avere pentru 2025, Gabriel Bulgaru deține împreună cu soția sa, Mona Lisa Bulgaru, un apartament în București de 78,80 metri pătrați, dobândit în 2003 prin contract de vânzare-cumpărare, cota sa fiind de 50%. În ceea ce privește mijloacele de transport, Bulgaru deține un autoturism Hyundai, achiziționat în 2023 prin contract de vânzare-cumpărare.

Suma totală estimată a activelor financiare ale lui Gabriel Bulgaru este de aproximativ 833.949 de lei.

Veniturile anuale ale lui Gabriel Bulgaru pentru 2025 s-au ridicat la 419.081 de lei, provenind din salariul de la Compania Națională Aeroporturi București SA, ceea ce reprezintă aproximativ 34.924 de lei pe lună.

 

Alexe Cristian – Director – Direcția Siguranță Aeroportuară

Cristian Alexe deține terenuri în București (intravilan, 217 m², 50% cotă-parte, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare în 2015) și în Prahova, Balta Doamnei (intravilan, 807 m², 100% cotă-parte, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare în 2008).

Clădirile deținute includ o casă de locuit în București (350 m², 50% cotă-parte, dobândită prin construcție în 2016), o casă de locuit în Prahova, Balta Doamnei (140 m², 100% cotă-parte, dobândită prin construcție în 2009), un apartament în București (68,76 m², 100% cotă-parte, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare în 2004) și un apartament în București (110 m², 50% cotă-parte, dobândit prin contract de donație în 2022).

În ceea ce privește bunurile mobile, deține un autoturism BMW din 2012 și un vehicul MINI din 2013, dobândite prin contract de vânzare-cumpărare.

Suma totală estimată a activelor financiare ale lui Cristian Alexe este de aproximativ 573.271 de lei. De asemenea, deține împrumuturi acordate în nume personal, respectiv 70.000 EUR de la Cornel Marinescu și 4.000 EUR de la Sorin Popescu.

Datoriile lui Cristian Alexe însumează 54.162 RON către BRD, 66.600 RON pentru descoperire de card BRD și 3.767 RON pentru card de credit BCR.

Veniturile anuale ale lui Cristian Alexe pentru 2025 includ salariul de la Compania Națională Aeroporturi București SA de 239.220 de lei, contractul de mandat la Regia Autonomă Aeroportul Ștefan cel Mare–Suceava de 34.636 de lei, cedarea folosinței bunurilor de 15.000 EUR (aproximativ 75.000 RON) și cadouri de la părinți de 10.000 EUR (aproximativ 50.000 de lei). Venitul total anual estimat este de circa 399.856 de lei, ceea ce echivalează cu o medie lunară de aproximativ 33.321 de lei.

Dinu Maria-Mirela – Director – Direcția Implementare Proiecte și Strategie

Maria Mirela Dinu deține o casă de locuit în Voluntari, Ilfov, achiziționată în 2021 prin contract de vânzare-cumpărare, cu o suprafață de 149,75 m², pe care o deține integral. În ceea ce privește bunurile mobile, aceasta are un autoturism Audi din 2013, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.

Datoriile Mariei Mirela Dinu însumează creditele contractate la Unicredit Bank, de 575.000 de lei (scadență 2046), la Idea Bank, de 100.000 de lei (scadență 2026), și împrumutul de la Bunceanu Marius, de 123.165 de lei (scadență 2024).

Veniturile sale anuale pentru 2024 provin din mai multe surse: salariul de la Compania Națională Aeroporturi București SA, de 187.584 de lei, salariul de la Bees Airlines București, de 66.968 de lei, indemnizația de la Millenium Pro Design București, de 19.800 de lei, și indemnizația de la DNATA București, de 19.817 de lei. Astfel, venitul total anual se ridică la aproximativ 293.169 de lei, ceea ce corespunde unei medii lunare de circa 24.430 de lei.

 

*Pentru Ursu Cosmin-Marcel, Director General Adjunct – Direcția Securitate Aeroportuară (numit la 20.11.2017), și pentru Radu Valentin Răzvan, Director – Direcția Coordonare Operațiuni de Securitate Aeroportuară (numit la 01.11.2023), nu s-a găsit nicio declarație de avere publică.

