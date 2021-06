Carmen Tănase - Mirel Curea, replici. ”Dacă luăm sfaturi medicale de la actorii de geniu, ne-a luat dracu!”

„Eu mi-am făcut vaccinul. M-am infectat cu COVID, tulpina britanică, și am făcut o formă foarte ușoară! Vaccinul ne pune la adăpost. După vaccin, am o cantitate mare de anticorpi. Și după ce am dezvoltat boala. Eu repet determinările de anticorpi periodic. La mine cresc valorile!”, a spus Mirel Curea la Antena 3.

„Omenirea trece printr-o încercare foarte, foarte grea, au murit oameni. Sunt oameni care au rămas cu sechele. Am așa ceva în familie. Sechele îngrozitoare!!! Subliniez!”, a precizat acesta.

Carmen Tănase, într-o intervenție telefonică la Antena 3, în aceeași emisiune, a spus că a renunțat la o filmare pentru că nu a fost de acord să fie testată pentru infecția cu SARS-CoV-2. „Mi s-a cerut pentru o filmare și am renunțat la filmare. Nu mă duc (n.r. la orice eveniment pentru care i se cere test COVID).”

„Da (n.r. întrebată dacă a luat o decizie radicală), da, aștept să se termine această descreierare”, a spus Carmen Tănase.

Ulterior, Mirel Curea a spus: „Eu am o vorbă. Doctorul care vrea să fie altceva decât doctor, care vrea să fie actor, care vrea să fie altceva, și cel care poartă straie bisericești și se află în delir mistic... prezintă cel mai mare pericol cu putință, în momente ca acestea, când omenirea traversează o situație medicală dramatică. Eu trăiesc cu un doctor în casă, doctor la Colentina. Eu știu ce se întâmplă acolo. Eu văd ce sechele grave au membri ai familiei mele, care au trecut prin boală. Mulțumesc medicilor și lui Dumnezeu că au scăpat! Mulțumesc că au înțeles să sune în prima secundă la medici. Omenirea, în niște momente ca acestea, trebuie să-și asculte medicii! (...) Cu tot respectul, avem de-a face cu o actriță genială, doamna Carmen Tănase, fără discuție, dar, dacă ne luăm sfaturi medicale de la actorii de geniu și sfaturi despre istoria teatrului și indicații regizorale de la medici, ne-a luat dracu!”





Carmen Tănase, replică

„Eu nu v-am sfătuit, domnule Curea, absolut deloc! Fiecare face ce vrea!”, a spus Carmen Tănase.

„Nu acum. În urmă cu ceva vreme, ne-ați mai explicat”, a zis Mirel Curea.

„Am ajuns la un grad de oboseală și consider că nu mai are sens, deocamdată. Îmi țin părerile pentru mine și pentru cei care vor să le asculte. Cine nu vrea să le asculte... e liber să o facă”, a mai spus actrița Carmen Tănase.