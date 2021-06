Carmen Avram, în plenul PE: Dreptul de a investiga nu trebuie să devină abuz de putere

Consiliul și Parlamentul European au în mod clar o interpretare diferită a procedurii legislative speciale prevăzute la articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De 7 ani, există un conflict între cei doi colegislatori, Consiliul nerecunoscând limitele până la care Parlamentul European dorește să meargă în investigațiile sale, pe diferitele teme abordate în timpul mandatului. Parlamentul vrea, de exemplu, să aibă posibilitatea de a chestiona statele membre, de a sancționa refuzul lor de a răspunde la interpelări, de a chema comisari și oficiali să explice modul în care își exercită atribuțiile și de a aduce dovezi în acest sens.

În Plen, eurodeputata Carmen Avram a solicitat să se ajungă la un compromis urgent, în beneficiul cetățenilor europeni: „Dreptul Parlamentului European de a conduce investigații e mai mult decât o prerogativă a acestei instituții în care ne aflăm și mai mult chiar decât dreptul meu de a mă exprima, acum, pe acest subiect. E, de fapt, dreptul la informație al celor 450 de milioane de europeni, care și-au dat votul direct pentru acest Parlament. Iar o lipsă de comunicare între Parlament și Consiliu nu trebuie decontata pe seama cetățenilor.

Prin urmare, după 7 ani de blocaj, consider urgentă reluarea discuțiilor pe acest subiect și găsirea unui compromis ferm, pentru că, în caz contrar, eșecul nu va fi doar al uneia dintre aceste două instituții, ci al Uniunii Europene per ansamblu, al societății noastre și al valorilor europene. Cu toate acestea, consider că o dată cu dreptul la investigație, Parlamentul European trebuie să-și stabilească și responsabilitățile. Adică, să definească foarte clar modul în care trebuie conduse aceste anchete. Pentru că, fără un echilibru absolut între drepturi și responsabilități, limitele riscă să fie încălcate, iar când se întâmplă acest lucru, apare și tentația de a abuza o putere vremelnică.

Ca fost jurnalist, știu că scopul nu scuză mijloacele, dacă asta înseamnă încălcarea adevărului și ignorarea faptelor, iar abuzul de putere nu înseamnă investigație și viceversa.

Datoria noastră supremă este față de cei care ne-au trimis să-i reprezentăm în Parlamentul European și lor le datorăm nu numai adevărul, dar și o înțelegere clară a realității lor și, mai ales, soluții adaptate la această realitate”