Andra este una dintre cele mai apreciate artiste din România și chiar dacă imaginea ei este demnă de invidiat de cele mai multe ori, există și câteva defecte pe care reușește să și le ascundă de fiecare dată, potrivit spuselor artistei.

La fel ca orice om, și Andra are câteva detalii care nu-i plac la ea și se simte jenată de ele.

Andra a recunoscut ce defect are

Vedeta este nemulțumită de un detaliu care îi dă mari bătăi de cap și deși nu a fost adepta intervențiilor estetice, Andra a mărturisit că are un defect ce ar putea lejer să dispară dacă ar trece pe la cabinetul medicului specialist.

Mai exact, celebra cântăreață are pistroi, pe care nu îi iubește deloc și pe care îi ascunde la fiecare apariție cu mult make-up.

În timp ce unii și-ar dori să aibă pistrui și îi consideră foarte frumoși, ba chiar unele femei își fac pistrui din make-up, Andra nu îi lasă niciodată la vedere.

"Singura mea problemă e că am pistrui. Mai mulți... Și nu mă omor după acești pistrui, îmi plac la alte persoane, dar la mine nu. Ce mi se pare ciudat e că mulți ani mi-am tot acoperit pistruii adevărați pe care îi am, nu ăștia din acest filtru.

I-am acoperit cu tot felul de chestii, ba anticearcăn puternic, ba fondul de ten să fie foarte puternic, și acum mai nou văd că îmi place. O dată la cinci ani ți se schimbă gusturile", a dezvăluit Andra, potrivit impact.ro.

A doua problemă a Andrei: "Recunosc"

Asta nu este tot, pentru că artista mai are o problemă: kilogramele în plus.

Soția lui Cătălin Măruță a mai mărturisit că ar vrea să slăbească, dar este prea gurmandă și poftește des la bunătățile pe care le gătește chiar ea sau cei din familie.

"Să înceapă cântările, o să revin la programul meu normal și atunci cu siguranță vor reveni și kilogramele de demult. La mine, surplusul se depune în diferite zone ale corpului, nu neapărat în cele mai fericite locuri.

Recunosc, îmi plac dulciurile. Acasă am doi copii care vor mereu ceva dulce și le gătesc, facem brioșe, mai vine o prietenă cu vreo prăjitură nouă să o încerc", a mai spus vedeta.

Andra, victima bullyng-ului

"Am fost și cred că sunt victima bullyng-ului și acum, ca persoană expusă publicului. Totuși, am o personalitate care mă face să nu observ răutățile și foarte puține ajung la mine cu adevărat. Am un mod de a fi, privesc mereu înainte, îmi văd de drumul meu, dar nu sunt de piatră, desigur. Oamenii aruncă vorbe cu mare ușurință, mai ales în online, când ei sunt în fața unui ecran și nu simt că îi costă nimic, nici nu văd privirea omului rănit. Sunt o fire sensibilă, dar nu prea pun la suflet aceste vorbe, iar dacă mă afectează, vorbesc cu cineva apropiat, de obicei cu Cătălin, și mă încurajează imediat, îmi spune că oamenii vor să rănească pentru că sunt ei furioși sau nefericiți, că nu are legătură cu mine agresiunea lor", a spus Andra, într-un interviu pentru viva.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News