Capitala poate rămâne fără transport. „Fără precedent. Nicușor Dan e în contradicție cu ceea ce declara acum câteva luni“

Potrivit Antena 3, Bucureștiul riscă să rămână fără transport public. Sindicaliștii îi atrag atenția primarului general, Nicușor Dan, că tăierea celor 300 de milioane de lei din bugetul transportului public local pune în pericol calitatea și activitatea acestui serviciu.

De asemenea, creșterea salariilor angajaților din STB a fost suspendată, iar potrivit sindicaliștilor, șoferii se vor orienta spre alte locuri de muncă și Societatea de Transport ar putea rămâne fără oameni. Vasile Petrariu, președintele executiv al Sindicatului Transportatorilor din București, a intervenit telefonic la Antena 3, la Știrile Dimineții, unde a făcut câteva precizări:

„Din păcate, nu am primit niciun răspuns, i-am făcut o altă listă și am comunicat să avem o discuție pe toate aceste probleme, a refuzat în mod sistematic, pentru că nu am primit niciun răspuns. Acum trei zile, salariații au ieșit la o plimbare pe Bulevardul Elisabeta pentru a-i atrage atenția primarului că trebuie să existe un dialog. A fost insensibil la acest mijloc.

Problemele sunt unele foarte mari, pentru că această subfinanțare, care include și reducerea prestației, va avea consecințe nefaste pentru călători, dar și pentru salariați“, spune sindicalistul.

„Nicușor Dan face total altceva față de ceea ce spunea acum câteva luni“

„Noi am reușit acum vreo 3 ani să echilibrăm puțin salariile, care acum ar putea scădea cu 15%, la momentul potrivit am găsit niște soluții și am reușit să atragem conducătorii de vehicul care au fost plecați în străinătate. În momentul de față, domnul primar general a găsit de cuviință să copieze ceea ce s-a întâmplat la Metrorex, să atace în instanță 2 acte adiționale care permitea ca anul acesta noi să echilibrăm salariul minim la nivelul societății, astfel încât în perioada următoare să avem capacitatea să atragem forță de muncă, specialiști.

Luni avem termen la Tribunalul București, au solicitat o ordonanță prezidențiale pentru a bloca această creștere a salariului minim la nivelul societății, lucru fără precedent, pentru că ceea ce face domnul primar general e într-o totală contradicție cu ceea ce declara acum câteva luni.

Noi avem două posibilități, una legală care ține de sindicat și una pe care e posibil să nu o putem controla, o decizie a oamenilor peste capul nostru, al celor care conduc acest sindicat“, a conchis Vasile Petrariu.

Protest al angajaților STB la ușa lui Nicușor Dan

În urmă cu trei zile, angajații Societății de Transport București au protestat în fața Primăriei Generale a Capitalei. Oamenii s-au plâns pentru că sunt plătiți prost, muncesc mult, iar călătorii suferă pentru că timpul de așteptare după un mijloc de transport a ajuns și la 50 de minute.

În urma reorganizării, peste 100 de oameni au ieșit în stradă. Atunci, Vasile Petrariu, lider sindical, a spus că „se trage un semnal de alarmă pentru subfinanțarea transportului public, măsură resimțită de călători“. Acesta a adăugat că „poate primarul general acceptă un dialog pentru a rezolva aceste probleme, însă a refuzat și refuză în mod sistematic“. În același timp, Nicușor Dan a spus că toată nemulțumirea oamenilor e din cauza faptului că nu au salarii mai mari (vezi AICI).