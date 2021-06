Protest al angajaților STB la ușa lui Nicușor Dan

Potrivit Antena 3, angajații Societății de Transport București protestează, chiar în aceste momente, în fața Primăriei Generale a Capitalei. Oamenii se plângă pentru că sunt plătiți prost, muncesc mult, iar călătorii suferă pentru că timpul de așteptare după un mijloc de transport a ajuns și la 50 de minute.

În urma reorganizării, peste 100 de oameni au ieșit în stradă. Vasile Petrariu, lider sindical și consilier general la Primăria Capitalei, a spus că „se trage un semnal de alarmă pentru subfinanțarea transportului public, măsură resimțită de călători“. Acesta a adăugat că „poate primarul general acceptă un dialog pentru a rezolva aceste probleme, însă a refuzat și refuză în mod sistematic“. În același timp, Nicușor Dan a spus că toată nemulțumirea oamenilor e din cauza faptului că nu au salarii mai mari.

Proteste la ușa lui Nicușor Dan. Acuzații de încălcare a legii privind taximetria

Reprezentanţii Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) vor depune o plângere împotriva Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), invocând faptul că, prin încălcarea legislaţiei privind taximetria, se face "mai mult loc pe piaţă firmelor de ride-sharing".



"În Capitală, taximetriştii sunt controlaţi şi, dacă nu au autorizaţiile avizate, sunt amendaţi şi li se ridică plăcuţele de înmatriculare, cu toate că am făcut demersuri, încă de la preluarea mandatului actualului Primar General, încercând să discutăm problemele din activitatea de taxi şi închiriere auto, precum şi problema transportului de persoane între Bucureşti şi Ilfov. Domnul Primar General nu a avut timp de noi, până astăzi. Poate plăti subvenţia pentru transportul de persoane între Bucureşti şi Ilfov, adică 90% din valoarea totală, adică zeci de milioane de euro, deşi nu are bani să plătească deratizarea în Capitală sau să investească în şcoli şi alte urgenţe ale bucureştenilor. Cele 5.000 de autorizaţii sunt în continuare ţinute la sertar, deşi, conform Legii 38/2003 ar fi trebuit scoase la atribuire imediat. Ceea ce face domnul Nicuşor Dan, de când a preluat mandatul de Primar General, demonstrează că are în plan distrugerea taximetriei, cu orice preţ, pentru a face mai mult loc pe piaţă firmelor de ride-sharing, încâlcând principiile Legii concurenţei", a declarat Mircea Manolache, vicepreşedintele COTAR