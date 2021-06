Capatos, declarații emoționante despre fiul său: Singura persoană pentru care mi-aș da viața

Perioada Playboy

"Aveam un sondaj de opinie pe site-ul revistei, unde cititorii votau următoarea copertă şi primele trei locuri erau intangibile, mereu aceleaşi şi de nerezolvat: Mihaela Rădulescu, Andreea Marin şi Andreea Raicu. Şi apoi urmau discuțiile de la locul patru încolo. Eu am convins-o pe Andreea Antonescu să pozeze. A avut şi cel mai mare onorariu de atunci, a luat 30.000 de dolari în 2000. (....) Una care ne-a refuzat, dar de care m-am ocupat personal şi atunci m-am şi împrietenit cu ea şi cu iubitul ei, era Anna Lesko. A refuzat, influenţată cumva şi de Irinel, pentru că nu o puteam convinge cu bani. Ce bani puteai să-i dai Annei Lesko, când ea era iubita lui Irinel?“, a spus Dan Capatos, în podcast-ul lui Damian Drăghici.

"Cel mai greu interviu a fost cel cu Adrian Păunescu. Cel mai greu, dar şi cel mai bun, după părerea mea. (...) Am avut interviuri cu Petre Roman, Marius Tucă, Marius Lăcătuş, Andreea Raicu, Cozmin Guşă… Multe personalități. Din toate sferele. Pe mine mă onora faptul că erau, în acea perioadă, oameni OK, bine mobilaţi care cumpărau revista pentru interviurile pe care le făceam. Interviurile Playboy erau ceva aparte, oamenii îşi deschideau sufletul mai mult decât la emisiuni", a mai spus Capatos.

Dan Capatos, tată

Prezentatorul tv a vorbit cu emoţie despre modul în care i s-a schimbat viaţa după ce s-a născut fiul său.

"A apărut persoana pentru care mi-aş da viaţa. Singura persoană pentru care aş face asta. În felul ăsta mi s-a schimbat viaţa. El are un soi de bunătate pe care eu nu o mai am acum, poate o aveam în copilărie. Dacă aş putea să mi-o reimplantez în ADN, ar fi ok, dar încerc să învăţ de la el treaba asta pentru că viaţa te perverteşte. Cu timpul uiţi, te ia valul... La el văd, încă, acea puritate a sentimentelor. (...) L-am sprijinit întotdeauna. Din cauza programului am pierdut multe momente în care mi-aş fi dorit să stau mai mult cu el. El doarme când eu sunt treaz şi invers", a spus Dan Capatos.