Dan Capatos, adevărul despre veniturile sale: Dacă le faci strâmbe, te dau afară. Neștiind să fac altceva, trăiesc din salariul pe care îl am

Dan Capatos este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, iar după ani de zile în care a descusut fiecare vedetă din showbiz, a venit rândul lui să ofere detalii despre el și viața sa.

Dan Capatos a făcut dezvăluiri despre secretul emisiunilor sale de succes, dar și despre veniturile pe care le încasează, în podcastului lui Damian Drăghici.

Întrebat cum a reușit să mențină succesul emisiunii sale, Dan Capatos a răspuns:

"N-am niciun grad de rudenie cu niciun patron. Practic rezistăm atâta timp cât cifrele ne țin în viață. Cât ești pe post, ești în trending, nu te ține nimeni ca să aducă bani de casă. Dacă nu ești profitabil pentru patronul tău, și asta cred că e valabilă în orice meserie. Faci piese la strung, dar dacă le faci strâmbe, te dau afară. Dacă scoți bălării și nu se iută lumea, nu se uită lumea. Dacă îți permiți să o faci pentru amuzament, pentru tine, pentru familia ta, e ok", a declarat Dan Capatos .

Ce venituri are Dan Capatos

Prezentatorul TV a mărturisit că nu are nicio altă activitate profesională în afară de emisiunea mutată recent de pe Antena 1 pe Antena Stars, iar asta pentru că presa este singurul lucru la care se pricepe.

"Eu neștiind să fac altceva, trăiesc din salariul pe care îl am din meseria asta. Așadar, eu trebuie să fac ceva cât de cât performant. Asta vine cumva să îi deranjeze pe cei care spun că fac orice pentru rating. Nu cred că m-am dus în zona de făcut orice pentru rating. Puteam să fac tâmpenii mult mai mari pentru rating. Sunt foarte multe situații pe care trebuie să le depășești, însă după mii de emisiuni în direct, poate zeci de mii de ore în direct...cred că pot spune că am întâlnit o mulțime de situații surprinzătoare pentru noi, pentru echipă, pentru invitați, a adăugat el.

Rețeta succesului lui Dan Capatos



"Nu există neapărat un secret sau dacă există e acela să fii cât se poate de natural. După atâta amar de vreme poți identifica situațiile mai slabe. E ușor de ajuns sus, mai greu e să te menții", a mai spus prezentatorul TV în timpul podcastului.

Dan Capatos a făcut atac cerebral: Un moment chiar rău. Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă

Prezentatorul a suferit un atac cerebral, în urmă cu un aproximativ doi ani, și a dezvăluit totul despre problemele grave cu care s-a confruntat, dar și despre experiența prin care a trecut atunci când s-a aflat la un pas de moarte.

Chiar dacă inițial a crezut că nu i s-a întâmplat nimic grav, după primise o pastilă drept tratament, în momentul în care a conștientizat că partea stângă a corpului i-a paralizat, a început să se teamă pentru viața lui.

"Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă"

"Am avut un moment în care am făcut acel atac cerebral ischemic. Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă. Se întâmpla după ce aterizasem, culmea, într-o minivacanță în Italia. Eram prin Ancona, într-o zonă unde... adică cine spune de spitale românești, nu le-a văzut pe alea de prin zonele astea mai puțin populate. Ne duceam la niște fini. De acolo plecam cu mașina vreo două ore. Avusesem puseu de tensiune, l-am simțit din avion, începea să-mi clipocească așa imaginea.

Am ajuns la un spital de urgență acolo, aveam un bon de ordine 400... Când am văzut așa, deja îmi revenisem și am zis „hai să mergem”. L-am sunat pe medicul meu, mi-a spus ce să fac în prima fază, apoi am venit să fac toate investigațiile la el. Știa boala mea, a reieșit și din CT că am avut acest atac cerebral ischemic tranzitoriu, adică a fost de scurtă durată, dar cumva în limbaj neurologic ăsta era anticamera atacului cerebral definitiv și primele 24 de ore erau destul de delicate. Am schimbat tratamentul și deocamdată sunt ok. Ăla a fost un moment chiar rău, pentru că trebuia să părem cumva în fața lui Andrei, să nu se prindă că e groasă treaba. Se întâmpla acum vreo doi ani și ceva", a spus Dan Capatos în propria emisiune, "Xtra Night Show", de la Antena Stars.

Dan Capatos suferă de hipertensiune arterială și are medicamentație pe rețetă, pe care trebuie să o ia zilnic.