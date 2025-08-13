Dincolo de creșterea TVA-ului pentru achiziționarea de locuințe noi, de la 9% la 21%, prețurile în imobiliare au continuat să crească în acest an, deși veniturile românilor au rămas la același nivel, poate chiar au scăzut.

Piața rezidențială din București și Ilfov a început să arate primele semne ale unei temperări, în contextul în care numărul total al tranzacțiilor din primul semestru al anului 2025 este cu 10% mai mic comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Cu toate acestea, prețurile de vânzare au continuat să crească, alimentate de factori precum inflația ridicată, modificările fiscale anticipate și oferta limitată, arată o analiză.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, profesorul de economie Mircea Coșea a vorbit despre creșterea prețurilor în imobiliare în timp ce veniturile populației scad și a oferit un orizont de timp în care prețurile pentru locuințe vor începe să scadă.

„Deocamdată asistăm la o creștere a prețurilor în imobiliare deoarece există o presiune fiscală pe dezvoltatori, există o creștere a costurilor, a materiilor prime șamd. Paradoxal, din ce citesc, văd că în imobiliare, lucrând mai mulți muncitori străini, veniturile lor sunt extrem de mari în comparație cu cele ale muncitorilor români. Costurile au tendința să crească și în continuare, iar inflația se aplică și aici.

Mă aștept ca spre începutul anului viitor să asistăm la o scădere moderată a prețurilor, fiindcă nu va mai exista cerere, iar lipsa cererii va forța dezvoltatorii să mai scadă din profit, doar pentru a putea vinde. Va fi gradual, nu imediat, în măsura în care cererea va scădea brusc. Și s-ar putea să scadă, pentru că banii din venituri sunt puțini, iar creditarea este încă foarte scumpă“, a spus, pentru DC News, profesorul de economie Mircea Coșea.

