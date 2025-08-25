Data publicării:

Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Reprezentanții din învățământ pregătesc proteste în prima zi a noului an școlar. 

Sindicaliștii din învățământ pichetează luni sediul Ministerului Educației și Cercetării, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern.

Protestele au început la finalul lunii iulie.

Sindicaliștii afișează mesaje precum: „Ne-am săturat să suferim noi pentru greșelile voastre!: „Învățământ de calitate”, „Educația e drept, nu statistică!”, „Clasă aglomerată, școală sufocată”, „Fiecare copil are nevoie de atenție, nu de înghesuială! Demisia!”.

Profesorii protestează în prima zi a noului an școlar

Sindicatele au anunțat săptămâna trecută continuarea acțiunilor de protest prin pichete în fața Ministerului Educației și mitinguri în Piața Victoriei. Pe 8 septembrie urmează să aibă loc un marș de protest pe traseul Piața Victoriei - Palatul Cotroceni, în intervalul orar 11:00 - 16:00.

Potrivit federațiilor sindicale, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă și a ajuns să fie printre „cele mai mari” din UE, în condițiile în care munca profesorilor din România este „mult mai complexă” decât a cadrelor didactice din majoritatea statelor membre, unde și salariile sunt „mult mai mari”.

„În plus, cerințele și presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant, pe fondul unor 'reforme' continue (însă fără nicio finalitate) și a unei finanțări sub standardele minime europene. Înainte să facă o astfel de afirmație descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute și să spună cine se face vinovat de o asemenea indolență, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educațional”, transmiteau sindicatele.

Federațiile au menționat că munca profesorilor nu se limitează la orele de predare.

Protestele continuă și în zilele următoare

Sindicatele mai susțineau că Guvernul ar avea „misiunea mascată de a falimenta” învățământul de stat.

„Atragem atenția că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificați ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminați anul acesta din sistem, aceștia vor migra spre alte domenii și nu vor mai reveni în învățământ”, menționau sindicaliștii.

În perioada 25 - 29 august, precum și pe 3 septembrie, începând cu ora 10:00, cele trei federații din Educație vor organiza pichete de protest la Ministerul Educației și Cercetării.

În perioada 3 - 5 septembrie, între orele 12:00 - 13:00, vor avea loc mitinguri de protest în Piața Victoriei, scrie Agerpres.

Daniel David nu e sigur când va începe anul școlar

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, în urmă cu trei zile, că este greu de spus dacă anul școlar 2025-2026 va începe la 8 septembrie, din cauza numeroaselor nemulțumiri din sistem. CITEȘTE MAI MULT: NU se știe când începe școala! Ministrul Educației face apel la profesori

Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie
25 aug 2025, 11:25
25 aug 2025, 11:25
