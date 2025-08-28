Data publicării:

Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Sanatate
Foto: Facebook Costel Fotea
Foto: Facebook Costel Fotea

Peste 5.000 de scanări realizate  cu Tomograful în Coerență Optică la Spitalul de Boli Infecțioase Galați, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"La Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Galați au fost realizate peste 5.000 de scanări cu Tomograful în Coerență Optică (OCT), un aparat modern care permite investigații de mare precizie.

De aceste examinări au beneficiat peste 300 de pacienți care aveau nevoie de analize aprofundate în vederea stabilirii cu exactitate a unor diagnostice.

Echipamentul achiziționat de Consiliul Județean Galați permite depistarea cancerului de piele în stadii incipiente, cu ajutorul luminii, fără expunere la radiații și fără a mai fi nevoie de intervenții chirurgicale.

Acest echipament de înaltă performanță a fost utilizat în cei trei ani de funcționare și în activitatea Centrului de excelență în dermatologie al spitalului, atât pentru instruirea medicilor, cât și pentru cercetare științifică, concretizată deja în studii valoroase precum cele despre cancerul cutanat și bolile rare.

Mai mult, acest aparat medical de ultimă generație ar putea fi folosit în cadrul viitorului Program național pentru prevenția și depistarea precoce a cancerului de piele, pe care Ministerul Sănătății dorește să îl lanseze în acest an.

Investițiile în tehnologie modernă înseamnă speranță, înseamnă o șansă în plus de vindecare!", a precizat Costel Fotea.

28 aug 2025, 10:01
